YouTube TV perd une chaîne de son plan de base

Abonnés YouTube TV, nous avons un ajustement mineur de chaîne à vous signaler. À partir d’aujourd’hui, votre forfait de base YouTube TV perdra une chaîne : Universo.

Google et YouTube TV ne publient pas d’ajustement de prix, ils déplacent simplement Universo vers le module complémentaire Spanish Plus et le retirent du plan de base. Je peux imaginer que certains d’entre vous seront déçus de cette décision, mais malheureusement, rien d’autre n’est proposé ici à part un préavis.

Le changement semble être immédiat et entrera en vigueur aujourd’hui, le 4 août.

Si vous avez du contenu stocké dans votre DVR/Bibliothèque d’Universo, celui-ci restera jusqu’à 9 mois. Si vous souhaitez continuer à regarder Universo à l’avenir, il existe actuellement une offre pour le module complémentaire Spanish Plus qui coûte 9,99 $ / mois pour les 6 premiers mois. Après 6 mois, il grimpe à 14,99 $/mois.

La télévision YouTube complète peut être lue ci-dessous :