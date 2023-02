YouTube TV perd le réseau MLB

Nous sommes encore à quelques mois du début de la saison MLB 2023, mais les abonnés YouTube TV qui aiment le réseau MLB devront peut-être commencer à chercher ailleurs un fournisseur. Aujourd’hui, YouTube TV a annoncé qu’elle n’avait pas renouvelé son contrat avec la chaîne de baseball et qu’elle cesserait de la diffuser à partir d’aujourd’hui.

Dans un e-mail envoyé aux abonnés, YouTube TV indique qu’après avoir négocié et “travaillé dur” pour renouveler leur accord avec MLB Network, ils ont été “incapables de parvenir à un accord”. Le contenu du réseau MLB disparaîtra du service de diffusion en continu à partir d’aujourd’hui, le 31 janvier. Étant donné que la chaîne disparaît, vous perdrez également l’accès à tous les enregistrements précédents de la bibliothèque que vous auriez pu avoir.

Ce n’est peut-être pas la fin, cependant. YouTube TV indique clairement qu’ils ont des conversations continues sur la diffusion du réseau MLB et que cela pourrait arriver plus tard. Si cela se produisait, le contenu pourrait également être restauré.

Voici l’intégralité de l’e-mail envoyé aux clients YouTube TV :

Salut Kellen,

Nous avons travaillé dur pour renouveler notre accord avec le réseau MLB afin de continuer à diffuser leur contenu sur YouTube TV. Cependant, nous n’avons pas pu parvenir à un accord et à compter d’aujourd’hui, le 31 janvier 2023, le contenu du réseau MLB ne sera plus disponible sur YouTube TV. Vous perdrez également l’accès à tous les enregistrements précédents de la bibliothèque de cette chaîne. Les membres pourront continuer à regarder certains matchs nationaux de la MLB via une couverture sur FOX, ESPN et TBS via notre plan de base. Nous offrons également la possibilité de suspendre ou d’annuler votre abonnement à tout moment.

Nous nous excusons pour la nouvelle et poursuivrons les conversations avec la MLB pour plaider en votre nom, dans l’espoir de restaurer leur contenu sur YouTube TV.

Comme toujours, merci d’être membre de YouTube TV, ainsi que de votre patience et de votre compréhension.

Sincèrement,

L’équipe YouTube TV