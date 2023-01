YouTube TV obtient une bibliothèque et relooke des onglets en direct

Télévision YouTube introduit ce mois-ci des actualisations de conception pour les onglets Bibliothèque et En direct, qui devraient bientôt atteindre les abonnés. L’équipe de YouTube a publié un gros article sur tous les différents changements et la philosophie utilisée pour atteindre ces résultats. Bien que tout cela soit fascinant, j’en suis sûr, tenons-nous en à ce qu’il y a de nouveau à ce sujet.

Surtout, c’est plus compact. Sur l’onglet Bibliothèque par exemple, il y avait une section pour sauter dans les catégories à gauche, avec une page de six titres à droite. Il n’y a pas une tonne à digérer. Dans l’onglet Bibliothèque actualisé, il se passe beaucoup plus de choses. Vous avez des vignettes de titre, des catégories en dessous, suivies d’encore plus de vignettes de titre (mais apparemment parfois en double).

Avec cela, le libellé peut devenir déroutant car YouTube TV affiche à la fois le texte pour “Nouveau” et “Non regardé”, même s’ils semblent être utilisés de manière interchangeable. En regardant l’image After ci-dessous, vous pouvez voir qu’il y a un nouvel épisode de Cour de nuit, mais la miniature Night Court ci-dessous n’affiche que le texte “Nouveau”. Il semble qu’il y ait un nouvel épisode de Sorcières de Mayfair, aussi, mais ensuite la vignette ci-dessous qui indique spécifiquement “1 non surveillé”. Il semble un peu confus quant à ce qui est nouveau par rapport à ce que j’ai et n’ai pas regardé. Peut-être que c’est juste un mauvais rendu que YouTube utilise ici, je ne sais pas.

Pour l’onglet Live, peu de choses changent, mais pour certaines actions, il y a un nouveau menu coulissant. Il a été conçu pour que les utilisateurs ne soient pas éloignés de ce qu’ils faisaient à l’origine sur l’onglet En direct. A part ça, ça ressemble vachement à ce que nous avons déjà.

Ces modifications apparaîtront sur YouTube TV à partir de cette semaine.

// Youtube