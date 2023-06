YouTube TV étend le multiview au-delà du sport

Télévision YouTube – lauréat du prix du choix des éditeurs de Crumpe pour les services de streaming TV en direct – a commencé à tester une extension de sa fonctionnalité multivue pour inclure les actualités, la météo et plus encore, en plus des sports. Le service de streaming a dit Mercredi qu’il déploie ces changements progressivement au cours de l’été, vous ne les verrez donc peut-être pas encore.

« À partir d’aujourd’hui, dans l’onglet Accueil, une petite partie des membres nous verra tester jusqu’à 5 nouveaux flux multivues qui seront disponibles pour regarder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les actualités, les sports, les actualités économiques, la météo et les sports », a tweeté YouTube TV. .

Lancement de YouTube TV multivue en mars, juste à temps pour March Madness. À l’époque, la fonctionnalité permettait aux gens de regarder jusqu’à quatre flux sportifs à la fois. Un porte-parole de Google, la société mère de YouTube TV, a alors déclaré à CNET que la société explorait d’autres moyens de mettre en œuvre la fonctionnalité « à travers la variété de contenus que YouTube TV a à offrir ».

YouTube TV commence à 65 $ par mois pendant les trois premiers mois et à 73 $ par mois par la suite. Le service va également commencer à diffuser exclusivement NFL Sunday Ticket plus tard cette année.

Pour en savoir plus, découvrez comment YouTube TV se compare à Hulu Plus Live TVet jetez un oeil à la meilleure télé de 2023.