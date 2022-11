YouTube TV ajoute la nouvelle fonctionnalité la plus simple mais la meilleure : une horloge

Il y a probablement un vieil adage stupide qui conviendrait à ce moment, quelque chose dans le sens de la façon dont les choses les plus simples de la vie peuvent être appréciées, mais je suis hors de propos l’horloge un samedi et le cerveau n’a pas le temps traiter bien au-delà de ce sourire. YouTube TV a ajouté une horloge au guide en direct et oui, c’est l’un de ces ajouts que nous sommes probablement trop heureux de voir.

La nouvelle horloge est maintenant déployée sur un appareil de streaming près de chez vous. Comme vous pouvez le voir sur l’image et le Tweet ci-dessous, l’horloge atterrira juste sous le logo YouTube TV et au-dessus du contenu présenté/recommandé. Il est là pour indiquer l’heure, vous n’avez donc pas à regarder votre téléphone ou l’horloge murale de votre salon pour décider quoi regarder. C’est ça.

Pour ceux qui ne savent pas pourquoi cela mérite d’être publié, sachez simplement que c’est parce qu’il doit s’agir de l’une des fonctionnalités les plus demandées sur le service de télévision en streaming de Google (ex : ici, iciet ici). C’est la plus simple des idées et nous ne pouvons pas croire qu’elle ne soit pas arrivée avant maintenant, mais elle est la bienvenue.

Maintenant, alors que vous essayez de décider quoi regarder et réalisez que vous êtes bien dans l’heure, vous pouvez voir directement dans le guide l’heure qu’il est et jusqu’où vous êtes vraiment dans une émission, un film ou un événement. Encore une fois (!), Je sais que cela semble être une chose idiote à exciter, mais c’est aussi l’une de ces choses qui auraient dû être là depuis le début. Plus besoin de vous retourner pour loucher sur votre horloge à micro-ondes (qui clignote probablement) ou de saisir votre téléphone ou de crier à Google pour l’heure – vous pouvez le voir sur l’écran sur lequel vous devez le voir.

Je ne l’ai toujours pas sur un seul appareil. J’espère que vous le ferez, cependant. Vous en avez besoin aujourd’hui.