YouTube TV a un Chromecast gratuit avec Google TV pour vous

YouTube TV a lancé une très grosse promo pour commencer le mois de juillet et bienvenue dans le nouveau module complémentaire 4K qui a été annoncé plus tôt dans la semaine. Dans un e-mail adressé à certains abonnés YouTube TV, les clients se voient proposer un Chromecast gratuit avec Google TV pour les aider à consommer tout ce nouveau contenu haute résolution.

L’e-mail a commencé arriver aujourd’hui avec une mention spécifique du nouveau module complémentaire 4K et de la nécessité d’un appareil capable d’en faire l’expérience :

Pour garantir à nos fidèles membres YouTube TV une expérience de visionnage exceptionnelle (y compris la possibilité de regarder du contenu 4K sur notre nouveau service complémentaire en option), nous souhaitons vous offrir un Chromecast gratuit avec un appareil Google TV, jusqu’à épuisement des stocks.*

Les e-mails, comme ils le font toujours, incluent un lien vers le Google Store avec un code promotionnel joint pour vous permettre d’en acheter un sans frais. La promo est pour un Chromecast avec Google TV de couleur blanche ou « Snow ».

Il est toujours impossible de dire qui est vraiment éligible à ces promotions, car tous les abonnés ne les obtiennent pas. Par exemple, YouTube TV a diffusé une promotion similaire le mois dernier pour un Tivo Stream 4K gratuit et ni Tim ni moi n’en avons reçu un. Et nous sommes deux des plus anciens abonnés de YouTube TV sur la planète, nous nous inscrivant le premier jour où il était disponible à Portland en 2017.

Pour cet accord spécifique sur Chromecast TV, les petits caractères indiquent que vous devez être aux États-Unis avec un abonnement actif et effectuer au moins 1 paiement valide. Cela ne décrit pas exactement un membre «fidèle», mais peu importe. Un seul appareil par foyer sera offert et envoyé à l’adresse e-mail des personnes éligibles. Vous devrez l’échanger avant la fin du mois.

Si vous vous abonnez à YouTube TV, assurez-vous de vérifier ces boîtes de réception dès aujourd’hui.