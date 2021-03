Les rapports suggèrent que cela pourrait être la décision de Google d’avoir son propre marché de liens d’affiliation, tout en essayant de vendre des produits directement via des vidéos. Ces listes pourraient fonctionner comme un deuxième algorithme de recommandation, YouTube suggérant aux utilisateurs des vidéos présentant des produits similaires. Par exemple, si un utilisateur regarde une critique d’iPhone, YouTube peut commencer à suggérer des vidéos de critique d’autres produits Apple comme les AirPods, le haut-parleur intelligent HomePod, etc. La possibilité de vendre des produits directement via des vidéos placera également YouTube dans l’espace d’achat, comme d’autres plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook.

