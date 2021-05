YouTube teste la traduction automatique des titres vidéo sur ordinateur et mobile

Comme signalé pour la première fois par Police Android, certains utilisateurs ont signalé que les versions bureau et mobile de YouTube ont commencé à afficher des options de traduction automatique des titres. Les vidéos repérées par les utilisateurs affichent les titres, les descriptions et les sous-titres tous traduits automatiquement.

Titres YouTube traduits automatiquement en espagnol

Les utilisateurs qui ont soumis ces captures d’écran à Police Android n’ont jusqu’à présent confirmé que la traduction automatique sur YouTube est en cours de test pour les utilisateurs dont la langue principale est définie sur le portugais, l’espagnol ou le turc. Une vidéo avec des titres traduits montre une petite icône de traduction qui précède le titre.







Vidéos YouTube traduites en portugais et en turc

Le changement semble se produire du côté du serveur, donc la mise à jour de l’application n’aura probablement pas d’effet sur l’activation de la fonction de traduction automatique. La traduction automatique des vidéos en anglais donne aux vidéos le potentiel d’atteindre plus d’audience et ouvre l’accessibilité des vidéos en anglais aux non anglophones.

