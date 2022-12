YouTube teste “ajouter à la file d’attente” sur Android et iOS pour les utilisateurs Premium

YouTube propose enfin “ajouter à la file d’attente” aux utilisateurs Premium sur Android et iOS. La fonctionnalité est disponible sur l’application YouTube pour les téléviseurs intelligents et sur la version de bureau. YouTube indique que la fonctionnalité “ajouter à la file d’attente” restera en test jusqu’au 28 janvier, tandis que son déploiement officiel devrait avoir lieu dans les jours suivants.

Les utilisateurs de YouTube Premium sur mobile devront se rendre sur la page des paramètres et cliquer sur le menu “Essayer de nouvelles fonctionnalités”. L’application YouTube se rechargera ensuite et vous devriez pouvoir commencer à ajouter des vidéos à votre file d’attente via le menu à trois points situé au bas de chaque vidéo.













Ajouter à la file d’attente sur YouTube Premium pour Android

La nouvelle option de file d’attente fonctionnera comme sur la télévision et le Web avec la possibilité d’ajouter n’importe quelle vidéo que vous souhaitez à une liste. Les vidéos seront lues dans l’ordre les unes après les autres et les utilisateurs auront également la possibilité de supprimer des clips et de réorganiser leur ordre via un menu déroulant. La barre de file d’attente a également une option de suppression qui supprime toutes les vidéos groupées.

Passant par