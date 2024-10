YouTube teste à nouveau son abonnement Premium Lite moins cher, mais il propose désormais des publicités limitées

La société a confirmé les tests à Le bord De plus, la porte-parole Jessica Gibby a déclaré qu’elle testait une « version différente » de l’abonnement avec « certains utilisateurs en Australie, en Allemagne et en Thaïlande depuis plusieurs mois (la plus récente ayant débuté en Australie au début de cette année). .» Gibby ajoute que « nous n’avons rien d’autre à partager en termes de déploiement plus large pour le moment ».

D’après une capture d’écran partagée par l’auteur-compositeur-interprète Jonah Manzano sur les discussionsl’abonnement Premium Lite en Australie coûte 8,99 AUD par mois sur le Web, soit un peu moins de la moitié du coût de 16,99 AUD pour la version complète de Premium. Sur iOS, les coûts sont de 11,99 $ AUD pour Premium Lite et de 22,99 $ AUD pour Premium, selon une autre capture d’écran de Manzano.

Alors que la version précédente de Premium Lite ne contenait aucune publicité sur YouTube et YouTube Kids, cette nouvelle version a limité des publicités à la place. Dans une note de bas de page, YouTube écrit que des publicités peuvent apparaître sur « du contenu musical et des courts métrages » et que les utilisateurs peuvent voir « des publicités non interrompues lorsque vous effectuez une recherche et une navigation ».

La rubrique dans la capture d’écran montre également que cette version de Premium Lite n’offre pas d’accès sans publicité à YouTube Music, la possibilité de télécharger et de lire des vidéos hors ligne, ni la possibilité d’écouter des vidéos en arrière-plan, ce qui n’était pas non plus le cas. disponible avec l’ancien Premium Lite.

YouTube a initialement commencé à tester Premium Lite dans certaines parties d’Europe en 2021.

