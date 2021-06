YouTube SUSPEND un républicain pour avoir recommandé un médicament vanté par Trump pour traiter Covid

YOUTUBE a SUSPENDU le sénateur Ron Johnson après avoir publié une vidéo faisant la promotion de l’hydroxychloroquine comme moyen de traiter le COVID-19.

Le site a déclaré que la vidéo du politicien violait sa politique de désinformation médicale, malgré des études qui montrent que le médicament contre le paludisme PEUT traiter la maladie mortelle.

Ron Johnson a été suspendu de YouTube Crédit : Rex

Cela vient après que le sénateur est apparu dans une vidéo où il a promu l’hydroxychloroquine comme moyen de traiter COVID-19 Crédit : AFP

La vidéo incriminée a été mise en ligne le 3 juin et montrait le politicien républicain s’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par le Milwaukee Press Club.

Au cours de celle-ci, il a affirmé qu’il soutenait l’hydroxychloroquine – un médicament modificateur de la maladie utilisé pour traiter le paludisme – comme moyen d’aider à mettre fin à la pandémie.

Il a également utilisé la plate-forme pour critiquer les administrations Trump et Biden pour « non seulement ignorer mais travailler contre une recherche solide [on] l’utilisation de médicaments génériques bon marché à réutiliser pour un traitement précoce de Covid. »

YouTube a rapidement supprimé la vidéo en invoquant son potentiel de diffusion d’informations médicales erronées aux patients et au personnel de santé.

Un porte-parole de YouTube a déclaré à Fox News qu’il avait été retiré: « Conformément à nos politiques de désinformation médicale COVID-19, qui n’autorisent pas le contenu qui encourage les gens à utiliser l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus. »

Johnson a ensuite riposté vendredi en accusant YouTube de censure.

Il a déclaré: « La censure arrogante de YouTube sur Covid continue. » Combien de vies seront perdues en conséquence?

« Combien de vies auraient pu être sauvées avec un libre échange d’idées médicales ? Cette suppression de la parole devrait concerner chaque Américain. »

Johnson a parlé lors d’un événement virtuel organisé par le Milwaukee Press Club Crédit : AP

YouTube a estimé que ses commentaires étaient médicalement trompeurs conformément à leur politique Crédit : Reuters

L’ancien président Donald Trump avait déjà vanté le médicament Crédit : EPA

Une série d’études antérieures avait suggéré qu’il n’y avait aucune preuve que l’hydroxychloroquine puisse être utilisée pour traiter le coronavirus avec certaines suggestions selon lesquelles son utilisation comme traitement contre le virus pourrait même vous tuer.

Cependant, le mois dernier, The Sun a révélé que de nouvelles études sur le médicament pourraient en fait augmenter le taux de survie d’un patient Covid-19 jusqu’à 200%.

Réalisé dans le New Jersey sur 255 patients, il est apparu que des parents ventilés atteints d’un cas grave de virus et traités avec de fortes doses d’hydroxychloroquine avec du zinc avaient de meilleures chances de le combattre avec succès.

De nombreux républicains, comme l’ancien président Donald Trump, avaient déjà été moqués par des membres de la communauté scientifique pour avoir vanté le médicament contre le paludisme comme un remède potentiel contre le coronavirus l’année dernière.

Le Dr Anthony Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président, s’intéressait au médicament, mais a déclaré que davantage de données étaient nécessaires pour prouver son efficacité.

Trump avait réitéré qu’il prenait le médicament après avoir reçu une lettre d’un médecin new-yorkais basé à Westchester, qui l’aurait utilisé pour traiter plus de 300 patients COVID-19.

Il a déclaré aux journalistes qu’il prenait une pilule par jour, ainsi qu’un supplément de zinc.

L’hydroxychloroquine peut être utilisée comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus et de la porphyrie cutanée tardive.

Il ne peut être utilisé que pour traiter le paludisme dans les zones où le paludisme reste sensible à la chloroquine.

Il est principalement vendu sous le nom de Plaquenil aux États-Unis, mais peut également être trouvé sous d’autres noms de marque.

Le médicament agit en modifiant le processus pathologique sous-jacent et en régulant le système immunitaire – plutôt que de traiter les symptômes.

Actuellement, le CDC « encourage fortement les cliniciens, les patients et leurs défenseurs, et les administrateurs du système de santé à consulter régulièrement les directives de traitement COVID 19 » avant l’utilisation d’un tel médicament.