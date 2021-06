YouTube suspend le sénateur Ron Johnson pour « désinformation » de Covid-19 – RT USA News

YouTube a montré que la censure des Big Tech pour avoir violé l’orthodoxie de Covid-19 reste bien vivante, malgré l’hérésie passée s’avérant légitime, sanctionnant le sénateur Ron Johnson (R-Wisconsin) pour avoir parlé de traitements tabous.

Johnson a été suspendu de la publication de nouveau contenu sur sa chaîne pendant une semaine, apparemment à cause d’une vidéo dans laquelle il discutait des traitements alternatifs de Covid-19. Un porte-parole de YouTube a déclaré vendredi à The Hill que la vidéo incriminée, qui a été supprimée de la plate-forme, violait sa politique contre les discours encourageant les gens à utiliser de l’hydroxychloroquine ou de l’ivermectine pour traiter ou prévenir le virus.

« La censure arrogante de YouTube sur Covid continue » Johnson a déclaré sur Twitter. «Combien de vies seront perdues en conséquence? Combien de vies auraient pu être sauvées avec un libre échange d’idées médicales ? Cette suppression de la parole devrait concerner chaque Américain.

L’hydroxychloroquine est devenue une cible des médias grand public et des politiciens démocrates après que l’ancien président Donald Trump l’a promue comme traitement Covid-19 l’année dernière. Certains premiers rapports à l’époque suggéraient que le médicament contre le paludisme pourrait être efficace pour aider à traiter le virus, mais des études ultérieures ont déclaré que l’hydroxychloroquine n’était pas un outil anti-Covid-19 utile.

La FDA a retiré en juin dernier son autorisation d’urgence pour l’utilisation d’hydroxychloroquine sur des patients de Covid-19, affirmant qu’elle était « improbable » être efficace. L’Organisation mondiale de la santé a retiré le médicament de son étude sur les traitements potentiels contre les virus.





Johnson a déclaré que sa suspension de YouTube montrait que les principales plateformes de médias sociaux avaient trop accumulé « pouvoir inexplicable ». La suspension expose Johnson à des sanctions plus sévères s’il est jugé avoir commis d’autres violations des règles de YouTube dans les 90 prochains jours. Un deuxième avertissement entraînera une interdiction de téléchargement de deux semaines, tandis qu’un troisième avertissement entraînera une suppression définitive de la plate-forme.

« Les grandes technologies et les médias grand public pensent qu’ils sont plus intelligents que les médecins qui ont consacré leur vie à la science et utilisent leurs compétences pour sauver des vies » Johnson a ajouté.

Ils ont décidé qu’il n’y a qu’un seul point de vue médical autorisé et c’est le point de vue dicté par les agences gouvernementales.

Les plates-formes Big Tech ont également interdit les spéculations soutenues par Trump selon lesquelles Covid-19 pourrait avoir fui de l’Institut chinois de virologie de Wuhan. Mais ces dernières semaines, la théorie de l’origine du laboratoire a attiré l’attention du grand public. Même le Washington Post, qui s’était auparavant moqué et rejeté la spéculation sur les fuites de laboratoire, a déclaré à la fin du mois dernier que la théorie « est soudainement devenu crédible ». Le 26 mai, Facebook a cessé de censurer les publications affirmant que le virus avait été créé ou fabriqué par l’homme.





