YouTube suspend la monétisation de sa chaîne après des allégations de viol et d’agression sexuelle

YouTube a empêché Russell Brand de gagner de l’argent avec sa plateforme à la suite d’allégations de viol et d’agression sexuelle contre le comédien et acteur.

La plateforme en ligne a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle avait « suspendu la monétisation » sur la chaîne de Brand pour violation de sa « politique de responsabilité des créateurs », a rapporté l’agence de presse Associated Press.

« Si le comportement hors plateforme d’un créateur nuit à nos utilisateurs, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons des mesures pour protéger la communauté », a déclaré YouTube, selon l’AP.

Brand a développé une audience importante sur sa chaîne YouTube ces dernières années, rassemblant plus de 6,61 millions d’abonnés avec des vidéos cultivant une personnalité d’influenceur « bien-être » et partageant des théories du complot.

La suspension intervient après que plusieurs allégations d’agression sexuelle contre la star britannique ont été publiées ce week-end, Brand, 48 ans, étant accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique par quatre femmes dans le cadre d’une enquête conjointe du Dépêches du Times of London, du Sunday Times et de Channel 4.

Brand a nié les allégations et a déclaré que ses relations étaient toutes consensuelles.

Dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux avant la publication des allégations, le comédien a déclaré avoir reçu des communications « extrêmement troublantes » de la part d’une chaîne de télévision grand public et d’un journal « répertoriant une litanie d’attaques extrêmement flagrantes et agressives ».

« Mais au milieu de cette litanie d’attaques étonnantes, plutôt baroques, se trouvent des allégations très graves que je réfute absolument », a déclaré Brand.

Lundi, la police métropolitaine de Londres a annoncé qu’elle enquêtait sur une allégation d’agression sexuelle survenue en 2003 à la suite d’allégations contre Brand.

La police a déclaré à NBC News avoir reçu dimanche un rapport d’agression sexuelle contre Brand, un jour après la publication de l’enquête et la diffusion d’un documentaire sur le sujet samedi.

L’incident se serait produit en 2003 dans le quartier de Soho à Londres, a indiqué le Met.

« Nous continuons d’encourager toute personne qui pense avoir été victime d’une infraction sexuelle, peu importe depuis combien de temps, à nous contacter », a déclaré le ministère.

NBC News n’a parlé à aucun des accusateurs ni confirmé de manière indépendante les allégations contre Brand.

À la suite de ces allégations, Brand a reporté les prochaines émissions de comédie britanniques.

Sa direction a annoncé lundi qu’elle suspendrait la fin de sa tournée humoristique en cours, « Bipolarisation ».

« Nous reportons ces quelques émissions caritatives de collecte de fonds contre la toxicomanie, nous n’aimons pas le faire – mais nous savons que vous comprendrez », indique le communiqué.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si les dates seraient reportées.

L’agence de gestion du bois Tavistock a déclaré dimanche qu’elle avait abandonné Brand en tant que client après avoir déclaré avoir été « horriblement induite en erreur » par lui.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.