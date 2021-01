YouTube a annoncé avoir retiré du nouveau contenu de la chaîne vérifiée du président américain Donald Trump et l’a empêché de télécharger de nouvelles vidéos pendant au moins une semaine, invoquant des violations de sa politique contre l’incitation à la violence.

Dans un communiqué mardi soir, YouTube a déclaré que la chaîne Trump avait reçu une grève pour des raisons non spécifiées. « Nouveau contenu, » et conformément à sa politique de longue date, « Est désormais empêché de mettre en ligne de nouvelles vidéos ou des diffusions en direct pendant au moins sept jours. »

La plate-forme de partage de vidéos, qui était le seul grand média social qui portait encore le message de Trump après que le président ait été purgé de Twitter et de Facebook, n’excluait pas la possibilité de prolonger encore l’interdiction d’une semaine.

Les commentaires sous toutes les vidéos de la chaîne de Trump ont été suspendus « indéfiniment, » YouTube a déclaré, notant qu’il s’agissait d’une pratique standard pour les cas « Impliquant des problèmes de sécurité. »

L’interdiction n’est pas tout à fait sortie de nulle part. Plus tôt mardi, un groupe parapluie d’organisations de défense des droits civiques a promis de faire pression sur les annonceurs YouTube pour qu’ils abandonnent la plate-forme si elle ne suivait pas le mouvement de Twitter et Facebook en bloquant les comptes de Trump.

«Nous nous joignons à nos partenaires de la coalition et demandons à YouTube d’agir de manière décisive pour aider à arrêter la propagation de la haine en fermant le compte de Trump»,la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP), qui fait partie de la campagne « Stop Hate for Profit », a déclaré dans un communiqué, cité par Reuters.

Jim Steyer, directeur général de Common Sense Media, l’un des neuf groupes de défense à la tête de l’effort, a affirmé que YouTube leur avait dit que c’était « considérant » leur demande de censurer Trump. Il avait noté à l’époque que si le géant du partage de vidéos ne parvenait pas à se joindre à la répression de Big Tech contre le président, il paierait cher en se voyant couper ses revenus publicitaires en raison du boycott.

Les groupes à l’origine de la croisade « Stop Hate for Profit » ont réussi à pousser pour un exode de centaines d’annonceurs de Facebook l’été dernier après que le PDG Mark Zuckerberg ait défendu sa décision de ne pas censurer les publications de Trump visant les manifestations de Black Lives Matter, invoquant la liberté d’expression.

