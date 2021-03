YouTube supprime les chaînes de l’armée birmane; L’ONU se réunira sur la crise

YANGON, Myanmar (AP) – YouTube a supprimé cinq chaînes gérées par l’armée birmane pour avoir enfreint ses directives, a-t-il annoncé vendredi, alors que les manifestants défiaient la violence croissante des forces de sécurité et organisaient davantage de manifestations contre le coup d’État avant une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU sur le pays. crise politique.

YouTube a déclaré qu’il surveillait tout autre contenu susceptible de violer ses règles. Auparavant, il avait attiré des dizaines de chaînes dans le cadre d’une enquête sur le contenu téléchargé dans une campagne d’influence coordonnée.

La décision de YouTube fait suite à l’annonce antérieure de Facebook selon laquelle il a supprimé toutes les pages liées à l’armée du Myanmar de son site et d’Instagram, dont il est également propriétaire.

L’escalade de la violence des forces de sécurité a poussé la communauté mondiale à agir pour contenir la junte, qui a pris le pouvoir le 1er février en évincant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

De grandes manifestations contre le régime militaire ont eu lieu quotidiennement dans de nombreuses villes et villages. Les forces de sécurité ont intensifié leur répression cette semaine en recourant davantage à la force meurtrière et aux arrestations massives. Au moins 18 manifestants ont été abattus dimanche et 38 mercredi, selon le Bureau des droits de l’homme de l’ONU. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées, a déclaré l’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques.

Les manifestations se sont poursuivies vendredi dans les plus grandes villes du pays, Yangon et Mandalay, et ailleurs, et ont de nouveau été accueillies de force par la police.

De nombreux cas de brutalité ciblée ont été capturés dans des photos et des vidéos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Des vidéos ont montré des forces de sécurité tirant sur des personnes à bout portant et poursuivant et battant sauvagement des manifestants.

Les États-Unis ont qualifié les images d’épouvantables, le chef des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’il était temps de «mettre fin à l’emprise de l’armée sur la démocratie au Myanmar», et l’expert indépendant de l’organisme mondial sur les droits de l’homme dans le pays, Tom Andrews, a exhorté les membres du Conseil de sécurité à regardez les vidéos avant leurs consultations à huis clos vendredi.

L’histoire continue

Bien que de nombreux abus soient commis par la police, les forces militaires déployées dans les villes du pays sont encore plus préoccupées par des décennies de tactiques anti-insurrectionnelles brutales et de violations des droits humains.

À Yangon, des membres de la 77e division d’infanterie légère de l’armée ont été déployés lors de manifestations anti-coup d’État. Le 77e a également été déployé à Yangon en 2007 pour réprimer les manifestations anti-junte, tirant sur les manifestants et les écrasant avec des camions, ont déclaré des témoins à Human Rights Watch.

La 99e Division d’infanterie légère a également été déployée, notamment à Mandalay. Il est tristement célèbre pour ses campagnes de contre-insurrection contre les minorités ethniques à travers le pays, y compris le fer de lance de la réponse qui a conduit à une répression brutale qui a poussé plus de 700000 musulmans rohingyas à fuir l’État de Rakhine vers le Bangladesh. Il a également été accusé de crimes de guerre dans l’État de Shan, une autre zone de minorités ethniques, en 2016 et au début de 2017.

Toute action coordonnée à l’ONU sera difficile car deux membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, y opposeront probablement leur veto.

Même si le Conseil agissait, l’envoyée spéciale de l’ONU au Myanmar, Christine Schraner Burgener, a averti cette semaine que cela ne ferait peut-être pas beaucoup de différence. Elle a dit qu’elle avait averti l’armée du Myanmar que les nations du monde et le Conseil de sécurité «pourraient prendre d’énormes mesures fortes».

« Et la réponse a été: » Nous sommes habitués aux sanctions et nous avons survécu à ces sanctions dans le passé « , a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle a également averti que le Myanmar deviendrait isolé, Schraner Burgener a déclaré: «La réponse était:« Nous devons apprendre à marcher avec seulement quelques amis ».

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a appelé à l’arrêt de la violence et à l’ouverture de pourparlers sur une solution pacifique au Myanmar.

Le groupement régional de 10 membres, qui comprend le Myanmar, est contraint de promulguer des mesures sérieuses en raison d’une tradition d’agir par consensus et de réticence à s’immiscer dans les affaires intérieures de l’autre.

Cependant, un membre, Singapour, a été franc vendredi en critiquant le coup d’État du Myanmar.

«C’est le comble de la honte nationale pour les forces armées d’un pays de tourner les armes contre son propre peuple», a déclaré son ministre des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, au Parlement.

Mais il a également averti que l’approche privilégiée par certains pays occidentaux, consistant à faire pression sur les généraux du Myanmar avec des sanctions, ne serait pas efficace. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs autres pays ont déjà commencé à utiliser cette approche.

«Malgré toute notre ferveur et nos espoirs sincères de réconciliation … les clés résident en fin de compte au Myanmar. Et il y a une limite à la mesure dans laquelle la pression externe sera exercée », a-t-il déclaré.