YouTube a supprimé une vidéo d’un éminent politicien de l’opposition en Autriche dans le cadre de la politique de la plate-forme contre la désinformation COVID-19.

La vidéo montrait Herbert Kickl, leader parlementaire du Parti de la liberté (FPÖ), s’exprimant au parlement mercredi.

Dans son discours, Kickl a critiqué la décision du gouvernement autrichien de fermer les écoles pendant la pandémie, affirmant – sans preuves – que les enfants ne joueraient « pas le moindre rôle » dans la propagation du coronavirus.

Dans une déclaration à Euronews, YouTube a confirmé avoir retiré la vidéo pour violation de sa politique contre la «désinformation médicale COVID-19».

La plate-forme de partage de vidéos a des règles contre le contenu qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et prétend que tout groupe ou individu est immunisé contre le virus ou ne peut pas transmettre le virus.

D’après l’OMS, le rôle des enfants dans la transmission du COVID-19 n’est pas encore entièrement compris, avec quelques éclosions signalées dans les écoles.

Cependant, l’organisation déclare que les enfants «ont généralement une maladie plus bénigne et moins de symptômes», et que les cas de coronavirus «peuvent parfois passer inaperçus».

« Fait important, les premières données d’études suggèrent que les taux d’infection chez les adolescents peuvent être plus élevés que chez les jeunes enfants », a ajouté l’OMS.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) indique également que la propagation du coronavirus dans les écoles dépend des niveaux de «transmission communautaire».

« Aucune preuve n’a été trouvée pour suggérer que les enfants ou les établissements scolaires sont les principaux moteurs de la transmission du virus SRAS-CoV-2 », l’ECDC m’a dit, « cependant, la recherche a montré que les enfants peuvent être infectés et peuvent transmettre le virus à d’autres enfants et adultes pendant qu’ils sont contagieux. »

L’année dernière, YouTube a intensifié sa politique sur la propagation de la désinformation COVID-19 sur la plate-forme et a introduit de nouvelles règles spécifiques en mai.

« Nous restons déterminés à fournir des informations opportunes et utiles sur le COVID-19, notamment en augmentant le contenu faisant autorité, en réduisant la propagation de la désinformation préjudiciable et en affichant des panneaux d’information … pour aider à lutter contre la désinformation », a déclaré un porte-parole à Euronews.

« Nous avons des politiques claires qui interdisent les vidéos qui contredisent les autorités sanitaires locales ou l’OMS et nous supprimons rapidement les vidéos enfreignant ces politiques lorsqu’elles nous sont signalées. »

Le discours parlementaire de Kickl reste actif sur Facebook et a été partagé plus de 500 000 fois.

Euronews a contacté Facebook pour savoir si des mesures seront prises sur la vidéo.

Après la suppression de la vidéo par YouTube, le Parti de la liberté a déclaré que la société Google avait commis un « acte de censure ».

« Il est tout à fait monstrueux qu’une société de médias américaine se soit mise en place pour interdire la distribution de discours parlementaires », a déclaré la vice-présidente du groupe parlementaire, Susanne Fürst.

« Cela représente une ingérence massive dans la politique autrichienne et est inacceptable. »

Le FPÖ a également déclaré qu’il lui avait également été interdit de télécharger des vidéos sur sa chaîne YouTube pendant une semaine. Le parti a mis en ligne pour la dernière fois un discours d’un de ses membres mercredi.

Les géants des médias sociaux ont fait l’objet d’un examen minutieux aux États-Unis pour leurs politiques de modération de contenu, à la suite de la prise d’assaut du bâtiment du Capitole américain la semaine dernière.