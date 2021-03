YouTube SUPPRIME la vidéo du discours de Trump sur CPAC des chaînes RT – mais c’est ok avec la même vidéo publiée par les médias occidentaux

Avoir une vidéo du discours de l’ancien président américain Donald Trump à CPAC peut vous donner des avertissements et une suppression de YouTube, mais apparemment seulement si vous êtes RT, car la plate-forme semble appliquer de manière sélective ses règles arbitraires et capricieuses.

MISE À JOUR: Dans les heures qui ont suivi la publication de cet article, certains des autres médias mentionnés dans celui-ci ont également vu leurs vidéos du discours de Trump à CPAC supprimées.

Mardi, RT et sa chaîne de langue allemande RT DE ont reçu un avis de YouTube selon lequel la vidéo de Trump s’exprimant à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) en Floride dimanche était signalée pour un « frapper » selon les règles de la plateforme sur «Soutenir l’élection présidentielle américaine de 2020» annoncé en décembre.

Ces règles disent que toute remise en cause des élections présidentielles américaines de 2020 ou toute allégation de fraude est verboten. Cependant, YouTube dit explicitement «La couverture médiatique et les commentaires sur ces questions peuvent rester sur notre site s’il y a suffisamment d’éducation, documentaire, scientifique ou artistique [EDSA] le contexte. »

Un discours public diffusé en direct par un ancien président américain est la définition même de «Couverture médiatique». Selon une estimation, plus de 31 millions de personnes ont regardé sur diverses plateformes de médias sociaux.

Discours du président Trump à # CPAC2021 a éclipsé 31 millions de téléspectateurs en direct sur les réseaux sociaux. – Jason D. Meister 🇺🇸 (@jason_meister) 1 mars 2021

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, YouTube a répondu que la vidéo manquait «de suffisamment de contexte pour décrire et démontrer en outre qu’il s’agit du discours violent de Trump au CPAC» et que « Plus de détails et des informations explicatives doivent être fournis. »

Il n’y a pas eu de réponse sur la façon dont ces détails et explications devraient être fournis dans un flux en direct sans commentaire de correspondant, ou s’il suffirait de l’inclure dans la description textuelle ci-dessous – quelque chose que RT et notre agence de presse vidéo Ruptly ont demandé à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de réponse.

Après l’enquête de RT, YouTube a supprimé purement et simplement la vidéo, pour avoir enfreint ses « Politique relative au spam, aux pratiques trompeuses et aux escroqueries. »

Pendant ce temps, le discours de Trump a été publié sur YouTube par plusieurs autres points de vente – Reuters, ABC et The Independent, par exemple – sans aucun des éléments susmentionnés. « le contexte » ou avis de non-responsabilité. Bien qu’il nous soit impossible de savoir s’ils ont également reçu des avertissements ou des grèves, leurs vidéos sont toujours en ligne, il semble donc que RT ait été choisi pour l’application.

En décembre, YouTube avait déclaré que cela augmenterait « Actualités faisant autorité » et supprimer « Désinformation problématique. » Il semble maintenant que la même vidéo exacte soit traitée comme « Désinformation problématique » quand il vient de RT ou RT DE, mais comme « Actualités faisant autorité » quand il s’agit d’un point de vente occidental.

Ce serait une chose si YouTube exigeait que tout ce qui montre ce que Trump dit soit qualifié de mensonge ou accompagné d’un avertissement. Certes, c’est le comportement d’un éditeur et non d’une plate-forme, comme le prétend YouTube afin de bénéficier des protections de la tristement célèbre Section 230. Choisir les chaînes RT pour l’application, tout en donnant un laissez-passer gratuit aux établissements occidentaux, c’est beaucoup plus troublant. Si tel est bien le cas, alors la filiale Alphabet dit au monde qu’elle ne juge pas les vidéos sur la base de leur contenu, mais sur l’identité de leur uploader.

Que ce type de discrimination se fait passer pour YouTube « Règles de la communauté » et politiques visant à « justificatif » – ou serait-ce « fortifiant »? – les élections présidentielles américaines, en disent long sur la plateforme, mais aussi sur l’état de la démocratie américaine.

