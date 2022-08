YouTube supprime la vidéo des investisseurs de Tesla utilisant des enfants dans le test bêta FSD

“YouTube n’autorise pas le contenu montrant un mineur participant à des activités dangereuses ou encourageant des mineurs à faire des activités dangereuses. Après examen, nous avons déterminé que les vidéos qui nous ont été transmises par CNBC violent nos politiques nuisibles et dangereuses, et par conséquent nous avons supprimé le contenu .”

Dans une vidéo publiée le dimanche 14 août, un propriétaire de Tesla et investisseur dans la société dirigée par Elon Musk, Tad Park, a conduit un véhicule modèle 3 à 13 km/h vers l’un de ses enfants sur une route de la région de la baie de San Francisco. La vidéo avait des dizaines de milliers de vues avant YouTube, une division de Alphabet’s Google, l’a supprimé.

Park est le PDG de Volt Equity et le gestionnaire de portefeuille d’un FNB axé sur la technologie de conduite autonome appelé VCAR. “J’ai expérimenté le produit moi-même et je crois en mes investissements”, a déclaré Park à CNBC. “Nous avons pris de nombreuses précautions de sécurité pour que les enfants ne soient jamais en danger. Nous avons d’abord essayé sur un mannequin, puis nous avons essayé avec un grand basketteur, puis finalement un enfant s’est levé et mon autre enfant a traversé la rue.”

Il a dit que la voiture ne roulait jamais à plus de 13 km/h et a expliqué : « Nous nous sommes assurés que la voiture reconnaissait l’enfant. Même si le système tombait complètement en panne, j’étais prêt à prendre le relais à tout moment. J’allais devoir freiner si la voiture ne ralentissait pas suffisamment.”

Park a effectué les tests en partie pour réfuter une campagne publicitaire nationale du fondateur de la société de logiciels Dan O’Dowd critiquant les fonctions d’assistance à la conduite de Tesla.

La vidéo, désormais supprimée, a été publiée sur une chaîne YouTube nommée Catalogue entier de Mars, qui est dirigée par Omar Qazi, actionnaire et grand promoteur de Tesla sur les réseaux sociaux. Le PDG de Tesla, Elon Musk, interagit fréquemment avec le blog et Qazi sur Twitter.

En plus de YouTube, CNBC a contacté le California DMV et la National Highway Traffic Safety Administration pour demander si ces vidéos sont sûres ou légales.

La NHTSA a déclaré le 16 août : “La NHTSA informe le public qu’il pourrait être très dangereux pour quiconque d’essayer de tester les technologies d’un véhicule par lui-même. Personne ne devrait risquer sa vie, ou la vie de quelqu’un d’autre, pour tester les performances d’un véhicule. La technologie.”

L’agence a également noté: «Comme la NHTSA l’a déclaré de manière constante, aucun véhicule disponible à l’achat aujourd’hui n’est capable de se conduire lui-même. et la surveillance de l’environnement environnant.”

Le California DMV a déclaré à CNBC par e-mail: “Alors que les technologies avancées des véhicules deviennent plus largement disponibles, DMV partage les mêmes préoccupations que les autres acteurs de la sécurité routière concernant le potentiel d’incompréhension ou d’utilisation abusive de ces fonctionnalités par le conducteur. DMV a précédemment indiqué à Tesla et continue de souligner l’importance de fournir une communication claire et efficace aux clients, aux acheteurs et au grand public sur les capacités, les limites et l’utilisation prévue de toute technologie de véhicule. »

Le California DMV a récemment allégué que Tesla se livrait à un marketing trompeur ou à une fausse publicité en ce qui concerne ses systèmes d’assistance à la conduite. Il est également au milieu d’un long examen lié à la sécurité de la technologie de Tesla, y compris FSD Beta.

La police de la ville où Park a effectué l’essai routier n’a pas répondu à temps pour la publication. Tesla n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.