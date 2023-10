PA

Pour de nombreux jeunes, rechercher les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux est presque devenu une seconde nature. YouTube espère capitaliser sur la popularité de cette approche de la consommation d’informations en lançant des pages dédiées aux informations vérifiées.

YouTube est bien conscient du grand nombre de jeunes qui se tournent vers les réseaux sociaux pour suivre l’actualité. Dans cette optique, la plateforme de streaming vidéo a annoncé le lancement de pages dédiées aux dernières nouvelles provenant de sources faisant autorité, afin d’éviter la propagation de fausses informations.

Vidéos, directs, podcasts, voire Shorts… les contenus publiés par des sources reconnues et vérifiées seront agrégés sur ces pages organisées par thématique abordée. Une sorte d’« expérience immersive de page de surveillance pour les actualités » permettra « aux téléspectateurs de plonger en profondeur et d’explorer plusieurs sources et angles.

Le tout sur une seule page de lecture, les internautes pourront trouver des vidéos longues pertinentes, des reportages en direct et des courts métrages pour rattraper rapidement leur retard », explique YouTube dans un communiqué de presse.

Pour accéder à ces pages, il suffit de cliquer sur une vidéo comportant l’icône « journal », soit sur la page d’accueil de YouTube, soit directement depuis la barre de recherche. Pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible sur l’application mobile que dans une quarantaine de pays.

La plateforme vidéo a indiqué que l’intégration viendrait plus tard pour la version web et l’application YouTube Living Room.

Et contrairement au groupe Meta, YouTube a décidé d’aller encore plus loin dans l’information en ligne, en lançant un nouveau programme baptisé « Short Innovation Program for News ».

Cette initiative vise à aider les agences de presse à renforcer leurs capacités vidéo courtes grâce à des subventions et un soutien financiers. Pour l’instant, 20 organisations dans 10 pays sont impliquées et pourront se partager 1,6 million de dollars américains.

La plateforme a annoncé qu’elle travaillerait avec Univision aux États-Unis, l’AFP en France et Mediacorp à Singapour au cours de l’année prochaine sur leur stratégie de contenu Shorts et les meilleures pratiques de production vidéo.

