YouTube Star Dream révèle enfin son visage et sa véritable identité – Hollywood Life

Rêver, le célèbre Minecraft YouTuber avec plus de 30 millions d’abonnés, a décidé de montrer son vrai visage au monde le 2 octobre. Dream utilisait auparavant un visage souriant blanc pour couvrir son visage, jusqu’à sa grande révélation dans la vidéo qui a obtenu plus de 19 millions de vues. . Dream s’est assis à l’envers sur une chaise, puis s’est couvert le visage avec une couverture avant de montrer son identité au monde. “Salut. Se sent si maladroit. Je m’appelle Clay. Autrement connu sous le nom de Dream online », a déclaré la brune de 23 ans à la caméra.

Dream a expliqué pourquoi il avait finalement décidé d’arrêter de cacher son identité à ses fans après tant d’années. « Probablement que beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi maintenant ? Pourquoi dévoilez-vous enfin votre visage ? Tu n’as pas montré ton visage tout le temps”, a-t-il dit, avant de révéler que son meilleur ami George du Royaume-Uni emménage avec Dream, et donc Dream le rencontrera pour la première fois à l’aéroport.

“Mon objectif était de commencer à faire des choses, de sortir, de rencontrer des créateurs, de dire enfin bonjour à mes amis”, a expliqué Dream. “Sortez simplement dans le monde, soyez un véritable créateur, soyez une personne. J’ai été bunker. Tu ne connais pas les gens qui essaient de me faire fuir, qui essaient de découvrir à quoi je ressemble. Il y en a trop. C’est juste un tout petit peu trop. »

Dream a déclaré qu’il avait déjà commencé à “se révéler” sur FaceTime à ses amis et à d’autres créateurs de YouTube “juste pour obtenir un peu plus de battage médiatique”. Il a précisé qu’il n’y avait “pas de script” dans sa grande révélation à ses abonnés YouTube, et qu’il continuerait à faire sa vidéo mais sans caméra faciale. « Mais oui, maintenant vous avez vu mon visage. La question est terminée », a déclaré Dream. “C’est moi.”

Dream a explosé sur YouTube en 2019 et 2020 pour ses vidéos interactives Minecraft. Il a également une énorme présence sur Instagram avec plus de 3 millions de followers et sur Twitter avec plus de 5 millions de followers. Dream a une base de fans massive qui doit être ravie de pouvoir enfin mettre un visage sur le nom !