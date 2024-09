YouTube Shorts va intégrer Veo, le modèle vidéo IA de Google

L’attraction principale de l’événement Made On YouTube de YouTube mercredi matin était, vous l’avez deviné, l’intelligence artificielle. annoncé qu’il intègre le modèle de génération de vidéos IA de Google DeepMind, Veo, dans YouTube Shorts, permettant aux créateurs de générer des arrière-plans de haute qualité ainsi que des clips de six secondes.

Lors de la conférence des développeurs I/O 2024 de Google, Veo a été dévoilé comme un modèle de génération vidéo de pointe. Cette technologie est en concurrence directe avec Sora d’OpenAI, ainsi qu’avec d’autres modèles de génération vidéo concurrents, tels que Pika, Runway et Irreverent Labs. Elle peut créer des clips vidéo 1080p dans divers styles cinématographiques.

Veo in Shorts est censé être une mise à niveau significative de la fonctionnalité « Dream Screen » de YouTube, alimentée par l’IA et lancée en 2023 pour permettre aux créateurs de générer des arrière-plans dans Shorts à l’aide d’invites textuelles. YouTube estime que le modèle Veo améliorera encore davantage le processus de génération d’arrière-plans vidéo, permettant aux créateurs de produire des clips plus impressionnants. L’un des principaux avantages de Veo est sa capacité à éditer et à remixer des séquences précédemment générées.

De plus, ce sera la première fois que les créateurs pourront générer des clips vidéo autonomes de six secondes pour Shorts. Lorsque les créateurs sélectionneront « Créer » et saisiront une invite, Dream Screen générera quatre images. Ils sélectionneront ensuite une photo pour la transformer en vidéo.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux créateurs d’ajouter des scènes de remplissage à leurs vidéos, ce qui permettra des transitions plus fluides et de lier l’histoire globale. Par exemple, les créateurs peuvent inclure des scènes telles que la skyline de New York au début d’une vidéo touristique pour ajouter plus de contexte.

La société intégrera Veo dans Dream Screen plus tard cette année. Les créations sur Shorts seront filigranées à l’aide de DeepMind SynthID technologie permettant de les marquer comme générés par l’IA.

Crédits image : YouTube

En plus de l’intégration de Veo, la société a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités à venir sur YouTube, notamment les « bijoux » et les cadeaux, des objets numériques que les spectateurs peuvent envoyer pendant les diffusions en direct. Cette fonctionnalité semble être similaire aux « cadeaux » de TikTok. Jewels vise à offrir de nouvelles façons aux spectateurs d’interagir avec les créateurs et de participer activement aux diffusions en direct. La fonctionnalité commencera à être déployée sur les diffusions en direct verticales aux États-Unis

YouTube a également étendu son outil de doublage automatique pour prendre en charge davantage de langues, notamment le français, l’italien, le portugais et l’espagnol. Il teste notamment la « parole expressive », ou la capacité de transférer le ton, l’intonation et les sons ambiants d’un créateur dans un son doublé, créant ainsi une expérience plus naturelle.

L’entreprise étend la disponibilité de ses hubs communautaires à davantage de canaux, offrant aux créateurs et aux abonnés la possibilité d’interagir les uns avec les autres, notamment en pouvant partager des publications et se répondre.

YouTube a également lancé sa fonctionnalité « Hype » sur d’autres marchés. Dans un premier temps, YouTube a testé son outil Hype au Brésil, en Turquie et à Taiwan, permettant aux utilisateurs d’exprimer leur soutien à leurs créateurs préférés. Les vidéos ayant obtenu le plus de points Hype sont présentées dans un classement spécial.

De plus, la société a révélé lors de l’événement d’aujourd’hui que les créateurs peuvent désormais utiliser l’IA pour les aider à réfléchir à des idées de vidéos dans YouTube Studio. Ils peuvent également produire des vignettes générées par l’IA et répondre aux abonnés avec de nouveaux commentaires assistés par l’IA.