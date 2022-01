YouTube Shorts bénéficiera bientôt d’une fonctionnalité de voix off personnalisée comme TikTok

Développeurs XDA trouvé des traces de cela dans le code d’une version bêta de l’application. Soi-disant, YouTube ajoute un bouton dédié qui vous permet d’enregistrer une piste et de la superposer facilement avant de la télécharger.

YouTube a introduit Shorts en 2020 en tant que rival direct du TikTok en croissance rapide. Les vidéos de 60 secondes, que vous pouvez éditer dans l’application avec des filtres de base, des légendes et une correction des couleurs, emprunteront désormais une nouvelle fonctionnalité au réseau de ByteDance. Il semble que vous pourrez bientôt modifier la voix off sans utiliser une application de montage vidéo tierce.

