Quelques heures après avoir interdit le compte de Right Wing Watch pour avoir prétendument violé leurs conditions de service, YouTube s’est excusé et a rétabli le groupe de pression démocrate plaidant pour la censure des « comportements dangereux » en ligne.

Le groupe, qui le dit « surveille et expose les activités des organisations politiques de la droite radicale », s’est retrouvé définitivement banni plus tôt lundi pour « violations graves ou répétées » des conditions d’utilisation de YouTube. La plate-forme appartenant à Google a confirmé la décision après le premier appel, laissant Right Wing Watch furieux et conservateurs se réjouir de l’effet boomerang de leur plaidoyer en faveur de la censure.





Il s’avère que certaines suspensions YouTube sont moins « permanentes » que d’autres. RWW a triomphalement annoncé lundi soir que son compte avait été rétabli, en publiant une capture d’écran de l’e-mail de YouTube reconnaissant le « erreur » et s’excusant pour la gêne occasionnée.

« Nous sommes heureux qu’en rétablissant notre compte, YouTube reconnaisse notre position selon laquelle il existe un monde de différence entre signaler des activités offensantes et les commettre » La directrice de Right Wing Watch, Adele Stan, a déclaré dans un communiqué célébrant la volte-face« Sans la capacité de décrire avec précision un comportement dangereux, un journalisme significatif et une éducation du public sur ce comportement cesseraient d’exister. »

Stan espérait que c’était la fin de « un combat de plusieurs années » avec YouTube sur la nature de leur travail et a exhorté la plate-forme à être plus transparente sur la « opaque » processus pour déterminer si ses règles ont été violées, ce qui conduit à «Des décisions et des revirements frustrants et inexplicables comme celui que nous avons connu aujourd’hui.»

Right Wing Watch monétise les discours offensants (ce qu’ils appellent « discours de haine ») en mettant en ligne des vidéos de créateurs tiers – des vidéos qui entraîneraient une grève des règles de la communauté si elles étaient mises en ligne par le créateur lui-même. Bien sûr, leur chaîne aurait dû être interdite en vertu des règles. . – Cernovich (@Cernovich) 28 juin 2021

Mais bien sûr, YouTube a inversé la tendance maintenant. Parce que Right Wing Watch est de gauche, les règles ne s’appliquent pas à eux. https://t.co/jDRSjwoPWD – Ezra Levant (@ezralevant) 28 juin 2021

Right Wing Watch est un projet de People for the American Way, qui se décrit comme un « organisation de plaidoyer progressiste fondée pour lutter contre l’extrémisme de droite et construire une société démocratique ». L’Open Society Fund de George Soros est l’un de ses principaux donateurs. Leur plus grand coup a été de faire bannir Alex Jones d’Infowars de toutes les grandes plateformes Internet en 2018.

