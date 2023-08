YouTube sévit contre la désinformation sur le traitement du cancer

YouTube n’est pas étranger à devoir faire face à la désinformation sur sa plateforme. Maintenant, le site de partage de vidéos dit qu’il intensifie l’application de ses politiques de désinformation médicale et commencera à supprimer les fausses informations sur traitements contre le cancer.

YouTube commencera à sévir contre les vidéos faisant la promotion de traitements anticancéreux avérés nocifs ou inefficaces, a annoncé mardi la société. Cela supprimera également le contenu qui décourage les gens de rechercher un traitement médical professionnel.

La suppression de cette désinformation médicale commencera mardi et s’intensifiera dans les semaines à venir, a déclaré YouTube.

La répression fait partie d’un effort visant à mettre à jour et à simplifier YouTube politiques de désinformation médicale. À l’avenir, la société « rationalisera des dizaines de nos directives existantes sur la désinformation médicale pour qu’elles relèvent de trois catégories : la prévention, le traitement et le déni ». YouTube supprimera les contenus qui contredisent les directives des autorités sanitaires sur la prévention, la transmission et le traitement de certains problèmes de santé, ou les vidéos qui nient l’existence de maladies spécifiques telles que le COVID-19.

« Notre objectif est de rendre les règles de la route plus claires et de mettre en place un cadre plus transparent pour évaluer si certaines maladies ou affections seraient incluses à l’avenir », lit-on dans un article du vice-président de YouTube, Matt Halprin, et du directeur mondial des soins de santé, le Dr Garth Graham.

Si vous tombez sur des informations médicales erronées sur YouTube, vous pouvez signaler la vidéo. La plate-forme dispose d’un bouton « Signaler » situé sur chaque vidéo et « Désinformation » est une option disponible lors du signalement. Ces types de rapports nécessiteront un horodatage et une description des fausses informations contenues dans la vidéo.

YouTube a du mal à contenir des vidéos contenant des informations médicales erronées, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19. Au cours des deux dernières années, YouTube a élargi son interdiction de la désinformation sur les vaccins, tout en supprimant également les vidéos sur les méthodes d’avortement à risque.