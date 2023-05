YouTube risque 20 ans de prison après avoir intentionnellement écrasé un avion

Trevor Jacob risque 20 ans de prison après avoir intentionnellement écrasé son avion pour des vues sur Youtube et a été surpris en train de mentir au sujet de l’épreuve.

Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est celui où les gens feront n’importe quoi pour attirer l’attention. L’influence et l’attention portées à certains ont plus de valeur que l’argent. Trop de personnes en ligne ont tout risqué une once d’attention, quelles que soient les conséquences. Youtube a toujours été un endroit où les gens peuvent faire des choses impensables pour attirer l’attention tout en gagnant de l’argent. Selon Yahoo! un pilote de Youtube a tout risqué pour augmenter son audience et risque maintenant 20 ans de prison.

Trevor Jacob, 29 ans, est un Youtube Pilot et en novembre 2021 a mis en ligne une vidéo intitulée « I Crashed My Airplane ». La vidéo a amassé plus de 4 millions de vues et a détaillé Jacob traitant d’une prétendue panne de moteur avant de sauter de l’avion. Après avoir sauté en parachute pour se mettre en sécurité, Jacob est tombé en panne en affirmant qu’il avait marché pendant des heures pour trouver de l’aide. Pour pimenter les choses et gagner plus de sympathie, il a affirmé qu’il volait avec les cendres de son ami décédé dans un accident de wingsuit en 2015. La communauté des pilotes de Youtube a immédiatement soulevé des questions sur son histoire avec l’avion Taylorcraft de 1940.

La communauté des pilotes de Youtube pose des questions sur la vidéo de l’accident d’avion d’un Youtuber

Les gens ont immédiatement demandé pourquoi il n’avait pas suivi les protocoles et contacté le contrôle du trafic aérien. Une autre chose bizarre qui ressortait était que Jacob portait un parachute dans un si petit cockpit. N’oublions pas que d’un point de vue logistique, il aurait été plus sûr et plus facile d’essayer de faire atterrir l’avion. Quelques semaines après le téléchargement, la Federal Aviation Administration a annoncé qu’elle enquêtait sur l’accident louche. En avril dernier, la licence de pilote de Trevor a été révoquée.

La semaine dernière, Jacob a admis au ministère de la Justice qu’il avait fait écraser l’avion exprès dans l’espoir d’obtenir des vues et un accord de parrainage. Il a plaidé coupable à un chef d’accusation de destruction et de dissimulation dans l’intention d’entraver une enquête fédérale. Il aurait dit aux enquêteurs qu’il aiderait à retrouver l’avion accidenté alors qu’en réalité il s’est rendu sur le site pour récupérer les restes et se débarrasser des pièces. Une épreuve bien bête qui expose le jeune homme à 20 ans de prison.