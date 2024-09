YouTube retire les chansons d’Adele, Nirvana et d’autres en raison du différend SESAC

Certaines des musiques les plus regardées et écoutées sur YouTube et YouTube Music ont disparu samedi, remplacées par un court message :

Vidéo indisponible Cette vidéo contient du contenu de SESAC. Il n’est pas disponible dans votre pays.

Ce n’est probablement pas ce à quoi les gens s’attendaient lorsqu’ils essayaient de diffuser « Rolling in the Deep » d’Adele.» ou d’autres chansons d’artistes aussi variés que Kendrick Lamar, Britney Spears, Green Day, Kanye West et Burna Boy.

Cela laisse deux questions : qu’est-ce que SESAC et quand la musique reviendra-t-elle ?

SÉSAC signifie la Société des Auteurs et Compositeurs de Scène Européens, qui existe depuis 1930 et, selon son site Internet, « … autorise actuellement l’exécution publique de plus de 1,5 million de chansons au nom de plus de 15 000 auteurs-compositeurs, compositeurs, compositeurs affiliés. et les éditeurs de musique.

Il est plus petit que des organisations similaires comme BMI et ASCAP, mais SESAC répertorie de nombreux artistes de renom dans son portefeuille. En 2017, il a été acquis par la société de capital-investissement Blackstone.

Il est un peu plus difficile de répondre à la question de savoir quand prendra fin l’interdiction de la musique SESAC sur YouTube et YouTube Music, ou même quelle musique a été supprimée.

SÉSAC dispose d’une base de données consultable de son répertoirebien que toutes les chansons qui y sont répertoriées ne semblent pas avoir été supprimées. Il existe même un PDF de 44 267 pages disponible sur le site si vous souhaitez lire la liste complète. Mais toutes les chansons n’ont pas été affectées de la même manière. Alors que une annonce car le « Power » de Kanye West est bloqué, à ce jour la version vidéo musicale continue à diffuser très bien.

L’organisme de licence n’a pas commenté publiquement, mais YouTube a répondu à une demande de Le bordcomme l’écrit la porte-parole Mariana de Felice :

Nous avons mené des négociations de bonne foi avec SESAC pour renouveler notre accord existant. Malheureusement, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à parvenir à un accord équitable avant son expiration. Nous prenons le droit d’auteur très au sérieux et, par conséquent, le contenu représenté par SESAC n’est plus disponible sur YouTube aux États-Unis. Nous sommes en discussions actives avec SESAC et espérons parvenir à un nouvel accord dès que possible.

Selon une source anonyme citée par Variétécela pourrait être une tactique de négociation de YouTube car, disent-ils, « l’accord précédent n’expirera que la semaine prochaine ».

