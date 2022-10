YouTube : regarder des matchs de football en direct

La plupart des fans de football ne considèrent peut-être pas YouTube comme une chaîne de football. Mais saviez-vous que le plus grand site vidéo au monde diffuse des matchs en direct aux États-Unis ?

Par exemple, YouTube diffuse la Ligue des champions féminine de l’UEFA et les matchs.

DAZN produit les matchs de l’UEFA Women’s Champions League. Ils les diffusent gratuitement sur YouTube et aux abonnés payants via AtaFootball.com. Ces jeux comportent 31 matchs de tournoi au cours de la phase de groupes, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et des finales.

YouTube diffuse également des ligues et des équipes plus petites en direct. Beaucoup d’entre eux ont été découverts lors du verrouillage de 2020. Par exemple, les matchs de la Premier League biélorusse sont diffusés en direct sur YouTube.

Si vous vivez en dehors des États-Unis, YouTube diffuse tous les éliminatoires de la Coupe du monde d’Afrique dans le cadre d’un accord entre la FIFA et la CAF.

En conséquence, il est toujours possible que de plus grandes ligues concluent des accords de droits à l’avenir malgré le passé mouvementé entre la Premier League et YouTube.

YouTube : meilleures chaînes

YouTube est plus connu dans les milieux sportifs pour sa sélection de chaînes de football. Certains de nos favoris sont , et . Nous avons notre propre chaîne sur . De plus, les autres YouTubers de football préférés sont et .

