L’ancien président américain Donald Trump restera dans l’interdiction d’utiliser YouTube dans un avenir prévisible, a annoncé le service d’hébergement de vidéos, ajoutant qu’il imposait de nouvelles restrictions au compte de l’avocat de Trump Rudy Guiliani.

La société appartenant à Google a déclaré mardi que la chaîne de Trump resterait suspendue «À la lumière des inquiétudes concernant le potentiel continu de violence.»

Un porte-parole a déclaré que YouTube surveillait «Tout nouveau développement» entourant la suspension controversée et prendrait des mesures en conséquence.

Suivant l’exemple de Twitter, YouTube a bloqué Trump le 12 janvier, après les émeutes au Capitole. Le service vidéo a déclaré à l’époque qu’il craignait que l’ex-président puisse utiliser sa plate-forme pour inciter à de nouvelles violences. YouTube a prolongé l’interdiction la semaine dernière, affirmant que les restrictions resteraient en place pendant au moins une semaine.

Lire la suite Twitter interdit PERMANENTEMENT le PDG de MyPillow, qui soutient Trump, pour des violations « répétées » de la politique d’interférence électorale

Dans sa dernière annonce, YouTube n’a pas indiqué pendant combien de temps la suspension resterait en place. La suspension prolongée signifie également que les commentaires continueront d’être désactivés sur les vidéos actuellement publiées sur le compte YouTube de Trump.

Dans une annonce séparée, la société a déclaré qu’elle empêchait temporairement l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, de participer à son programme partenaire, qui lui permet de monétiser des vidéos sur sa chaîne. YouTube a déclaré avoir pris la décision après que Giuliani ait violé à plusieurs reprises sa politique interdisant les fausses allégations de fraude électorale présumée lors des élections présidentielles de 2020. Il peut présenter une nouvelle demande pour le programme après 30 jours, une fois que les problèmes associés à son compte sont résolus, a déclaré un porte-parole de YouTube.

Les restrictions font partie d’une répression radicale de la part des grandes entreprises de la technologie contre ce qu’elles ont jugé extrémiste ou potentiellement dangereux. La suppression définitive de Trump de Twitter a été suivie d’interdictions et de restrictions imposées par Facebook, Instagram, YouTube et d’autres grandes plateformes, toutes évoquant des inquiétudes concernant l’ancien président et ses partisans incitant à la violence.

La police de la parole s’est également concentrée sur ce qui a été décrit comme « désinformation » sur le concours présidentiel de novembre. Lundi, Twitter a suspendu définitivement le PDG de MyPillow, Mike Lindell, affirmant que le partisan franc de Trump était coupable de violations répétées de sa politique qui interdit «Manipuler ou interférer dans les élections ou autres processus civiques.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!