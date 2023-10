YouTube présente une page de lecture d’actualités immersive pour une expérience de visionnage améliorée

YouTube, propriété de Google, a dévoilé de nouvelles fonctionnalités visant à offrir aux téléspectateurs une expérience immersive pour accéder aux derniers contenus d’actualité et soutenir les journalistes dans leurs efforts de narration. La plate-forme introduit une page de surveillance des actualités, conçue pour regrouper le contenu provenant de sources faisant autorité couvrant la vidéo à la demande, les flux en direct, les podcasts et les courts métrages. Cette approche globale permet aux téléspectateurs d’explorer diverses sources et perspectives sur une seule page.

Programme d’innovation des courts métrages pour l’actualité

En outre, YouTube lance le Short Innovation Program for News, une initiative visant à renforcer les capacités des agences de presse à créer des vidéos courtes. Ce programme offre des subventions financières et un soutien spécialisé à plus de 20 organisations dans 10 pays, pour un financement total de 1,6 million de dollars.

Les participants sont choisis en fonction de leur forte présence dans le contenu vidéo de longue durée sur YouTube, ce qui indique leur désir de se développer dans la création de courts métrages d’actualité. Les collaborateurs notables incluent Univision aux États-Unis, l’AFP en France et Mediacorp à Singapour. Les spécialistes de YouTube collaboreront avec ces organisations au cours de l’année prochaine pour développer des stratégies de contenu Shorts et de bonnes pratiques en matière de production vidéo.

Le programme d’innovation Shorts vise à donner aux éditeurs de presse avant-gardistes les ressources et l’expertise nécessaires pour adopter les capacités d’information courte.

Nouvelle politique relative aux bloqueurs de publicités

En outre, la plateforme a également opéré un changement notable dans sa politique concernant les bloqueurs de publicités. Contrairement à sa position précédente, les utilisateurs employant des bloqueurs de publicités sur leurs navigateurs Web sont désormais accueillis par des messages les informant que de telles extensions ne sont pas autorisées sur YouTube.

Lors de la détection d’un bloqueur de publicité utilisé, la plate-forme affiche un message contextuel fournissant des détails sur les raisons pour lesquelles les bloqueurs de publicité sont découragés.

Les bloqueurs de publicités constituent une solution de longue date pour les utilisateurs souhaitant contourner les publicités sur les sites Web afin de bénéficier d’une expérience de navigation ininterrompue. Ces extensions, disponibles sur les navigateurs Web populaires comme Chrome et Edge, peuvent souvent être obtenues gratuitement.