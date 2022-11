YouTube présente les chaînes Primetime : un hub central pour plus de 30 services de streaming

Il y a cinq ans, YouTube TV permettait aux Américains de regarder la télévision en direct dans le confort de leur propre appareil compatible YouTube, qu’il s’agisse d’un véritable téléviseur ou d’un smartphone, d’une tablette, peu importe. Désormais, YouTube veut devenir une plaque tournante pour regarder non seulement la télévision en direct, mais également les différents services de streaming que les chaînes de télévision ont lancés.

Les chaînes YouTube Primetime sont déployées aujourd’hui aux États-Unis et vous permettent de vous inscrire à plus de 30 chaînes. Il vous suffit d’accéder au hub Films et TV et de faire votre choix. Il y en a d’autres à venir, y compris le NBA League Pass.

Quant à ce qui est disponible aujourd’hui, voici la liste complète. Vous obtenez du contenu de prestige de Showtime, Starz et AMC +, vous pouvez obtenir votre dose de Star Trek sur Paramount + ou profiter d’émissions et de films d’horreur sur Shudder.

Une fois abonné à une chaîne Primetime, elle fonctionnera un peu comme une chaîne YouTube ordinaire à laquelle vous pourriez être abonné – son contenu apparaîtra également dans vos résultats de recherche et vos recommandations.

En parlant de contenu, vous obtenez des films et des épisodes d’émissions de télévision, bien sûr, mais aussi des choses supplémentaires : des bandes-annonces, des vidéos des coulisses et des interviews avec les acteurs. Vous savez, des choses que nous avions l’habitude d’obtenir sur des DVD et des Blu-ray.





Les gens utilisent déjà YouTube pour regarder une bande-annonce, avec les chaînes Primetime, ils peuvent peut-être se lancer directement dans le visionnage du film s’ils aiment ce qu’ils voient. Et une fois terminé, ils sont à un clic de regarder une critique de leur critique de cinéma préféré ou une analyse des émissions et des films avec des histoires plus profondes.

“Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec YouTube pour offrir aux clients de Paramount+ une autre façon de diffuser le contenu qu’ils aiment”, a déclaré Jeff Shultz, directeur de la stratégie et directeur du développement commercial, Paramount Streaming. “Cette nouvelle fonctionnalité nous donne l’opportunité d’étendre notre présence sur YouTube, d’élargir notre portée et d’offrir aux consommateurs encore plus de choix lorsqu’il s’agit de diffuser le meilleur du divertissement.”

YouTube prévoit d’inscrire davantage de services de streaming aux chaînes Primetime et de s’étendre bientôt à un public international.

PS. cela ne doit pas être confondu avec un service similaire sur Prime Video d’Amazon, qui vous permet également de vous abonner à Praramount +, Starz, Showtime, AMC +, etc. De plus, il va sans dire que les principaux acteurs comme Netflix, Apple TV+ et Disney+ ne sont pas disponibles sur Prime Video ou sur les chaînes Primetime de YouTube.

La source | Passant par