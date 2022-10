YouTube présente des poignées de chaîne uniques

YouTube vient d’annoncer que les poignées de chaîne arrivent aux utilisateurs et aux créateurs de chaînes afin qu’ils puissent se connecter plus facilement. Celles-ci sont similaires aux poignées d’Instagram et sont attribuées de manière unique à chaque profil. Le déploiement de la fonctionnalité se fera par étapes, il faudra donc peut-être un certain temps avant que chacun ait la chance de choisir sa propre poignée.

Auparavant, YouTube introduisait des URL de chaîne uniques, mais les poignées faciliteront le marquage de quelqu’un dans les commentaires, les vidéos et la poignée apparaîtra également sur les courts métrages YouTube. Un autre avantage supplémentaire d’avoir une poignée est d’être reconnu par la communauté. Contrairement aux noms de canal, les poignées sont uniques.

Chaque créateur aura la possibilité de choisir son propre “@handle” après avoir reçu un e-mail l’informant que le moment est venu. Après le 14 novembre, ceux qui n’ont pas choisi de pseudo se verront attribuer un pseudo généré automatiquement en fonction du nom de la chaîne. Il peut encore être changé après cela, bien sûr.

En plus des poignées. YouTube autorise désormais toutes les chaînes à choisir une URL et supprime l’exigence d’avoir au moins 100 abonnés pour attribuer une URL unique.

