YouTube Premium coûte désormais plus cher pour les abonnés nouveaux et existants

Partout où vous regardez, les services de streaming augmentent les prix. Les derniers à connaître une hausse de prix : YouTube Premium et YouTube Music Premium.

YouTube a annoncé jeudi qu’il mettait à jour le prix des services pour les abonnés nouveaux et actuels aux États-Unis. La plupart des abonnés avec un particulier Forfait YouTube Premium paiera 14 $ par mois à compter de son prochain cycle de facturation, selon YouTube. La plupart des abonnés YouTube Premium Music commenceront à payer 11 $ par mois. Ces nouveaux prix mensuels, 2 $ et 1 $ par mois de plus que les tarifs précédents, sont maintenant listé en ligne.

YouTube a déclaré que le prix des services pour les abonnés existants variera en fonction du type de forfait et de facturation, et qu’il enverra un e-mail aux abonnés confirmant leur nouveau prix. Les personnes payant des prix inférieurs après avoir été abonnées à YouTube Red avant qu’il ne soit renommé YouTube Premium en 2018 bénéficieront de trois mois supplémentaires à leur prix actuel avant de payer plus.

YouTube Premium offre des avantages tels que des vidéos sans publicité, la possibilité de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne et la possibilité de continuer à lire des vidéos sur votre téléphone lorsque votre écran est éteint. YouTube Premium est également accompagné d’un abonnement à YouTube Music Premium, un service de streaming de type Apple Music et Spotify.