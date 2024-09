YouTube Premium connaît une forte augmentation de prix à l’international

Principaux points à retenir YouTube augmente les prix des abonnements en dehors des États-Unis, affectant à la fois les forfaits individuels et familiaux.

La hausse des prix varie de 30 à 50 % dans la plupart des pays.

La hausse des prix rend YouTube plus cher que Spotify Premium et Apple Music.











YouTube a augmenté ses tarifs à plusieurs reprises au cours des trois dernières années. La dernière hausse de prix majeure aux États-Unis a eu lieu en juillet 2023, suivie d’une hausse de prix internationale en novembre 2023. Moins d’un an plus tard, YouTube augmente à nouveau ses frais d’abonnement pour les abonnés hors des États-Unis.

Plusieurs utilisateurs sur Reddit (2) ont déclaré avoir reçu un e-mail au cours du week-end les informant d’une augmentation significative de leur abonnement à YouTube. Dans certains cas, la hausse peut atteindre 50 %. Les prix plus élevés entreront en vigueur en novembre.





Le prix d’abonnement plus élevé s’applique aux forfaits YouTube Premium individuels et familiaux. En Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie, le forfait familial de YouTube coûtera 26 € à partir de novembre, contre 18 € auparavant, soit une augmentation de 8 €. Le forfait individuel est également plus cher dans ces pays, passant de 2 € à 14 €.

En Suisse, le prix de l’abonnement familial passe de 24 CHF à 34 CHF. Le prix de l’abonnement individuel augmente également, passant de 2 CHF à 18 CHF. En Suède, le prix de l’abonnement YouTube Family passera de 179 SEK à 279 SEK.

Si la plupart des signalements sur Reddit proviennent d’utilisateurs européens, Google augmente également les prix de YouTube Premium au Moyen-Orient, à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie. YouTube a déjà augmenté ses prix d’abonnement en Inde de 15 à 20 % fin août.

Veuillez noter que si vous payez votre abonnement YouTube via l’App Store iOS, vous constaterez peut-être une augmentation de prix encore plus élevée à partir du cycle de facturation de novembre.





Nous avons contacté YouTube pour obtenir une liste complète des pays où les prix augmentent.





L’augmentation des prix rend YouTube plus cher que ses concurrents

Si vous n’êtes pas satisfait de la dernière augmentation des prix de YouTube, vous pouvez envisager de vous tourner vers Spotify ou Apple Music pour répondre à vos besoins en matière de streaming musical. De nombreux utilisateurs de Reddit affirment que la révision des tarifs d’abonnement fait de YouTube le service de streaming le plus cher parmi ses concurrents.

La dernière augmentation de prix de YouTube intervient alors que l’entreprise explore de nouvelles façons de proposer des publicités aux utilisateurs réguliers. Après avoir déployé des publicités impossibles à ignorer sur les téléviseurs intelligents l’année dernière, la société a récemment annoncé la mise en pause des publicités. Elles apparaîtront sur l’écran de votre téléviseur lorsque vous mettrez une vidéo en pause.