Alphabet a d’abord lancé les revenus publicitaires de YouTube en février 2020. Depuis lors, les investisseurs ont eu un aperçu clair de sa séquence de croissance, qui a été renforcée par la pandémie alors que des millions de personnes se sont réfugiées sur place et ont réduit leurs activités extérieures. YouTube a été le plus grand gagnant de la pandémie en termes de sites de médias sociaux, selon un récent rapport de Pew, qui indique que la plate-forme vidéo a vu son utilisation passer de 73% des adultes américains en 2019 à 81% en 2021.

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre mardi, la société mère de Google Alphabet a déclaré que YouTube avait généré des revenus publicitaires de 6,01 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4 milliards de dollars il y a un an, pour un taux de croissance de 49%. C’est une accélération par rapport à sa croissance de 46% au quatrième trimestre. C’est également près de deux fois le taux de croissance de Netflix, qui a enregistré une croissance de ses revenus de 24% au premier trimestre, et attend la croissance ralentira à 19% au prochain trimestre.

Indépendamment de qui se retrouve en tête entre YouTube et Netflix, les deux volent l’attention et les dollars de la télévision linéaire traditionnelle.

La croissance de YouTube a été tirée par les publicités à «réponse directe» (DR) et la publicité de marque, a déclaré la société mardi. Les publicités à réponse directe déclenchent une action spécifique. Pour YouTube, cela a contribué à stimuler le commerce électronique pour les partenaires et les marques, ont déclaré mardi des dirigeants.

La société a «offert aux annonceurs une portée efficace à un large public qui s’ajoute à ceux trouvés à la télévision», a déclaré le directeur commercial de Google, Philipp Schindler, mardi, lors de l’appel aux résultats.

« La DR était pratiquement inexistante sur YouTube il y a quelques années et c’est maintenant une grande entreprise en croissance rapide », a déclaré Schindler lors de l’appel. « Les gens veulent que le processus de découverte achète beaucoup plus facilement et je pense que nous sommes toujours en train de gratter la surface avec ce qui est possible avec une intention commerciale sur YouTube. »

Les annonceurs étant plus disposés à regarder au-delà de la télévision, YouTube, propriété de la société d’intelligence artificielle la plus sophistiquée et la plus puissante, est le substitut le plus important, selon les analystes. « Il n’y a personne qui s’en rapproche même », Brian Wieser, président de la veille économique chez GroupM a déclaré à CNBC la semaine dernière.

« YouTube est maintenant le mieux placé pour livrer quelque chose dont nous parlons depuis une décennie, à savoir que deux personnes regardent le même événement en direct, mais obtiennent des publicités différentes », a déclaré Gene Munster, associé directeur de Loup Ventures, à CNBC la semaine dernière. « C’est un produit extrêmement précieux pour les annonceurs, donc le potentiel est énorme. »

« L’avenir de Linear TV est au mieux sombre », a déclaré Greenfield.

