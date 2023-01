YouTube pourrait bientôt commencer à diffuser des chaînes de télévision gratuitement

Apparemment, YouTube teste un nouveau service financé par la publicité – le streaming de chaînes de télévision. La société est actuellement en pourparlers avec diverses sociétés pour intégrer des émissions de télévision, des films et des chaînes de télévision entières sur sa plate-forme. En fait, YouTube a déclaré qu’il testait déjà le service et que certains utilisateurs de YouTube testaient les eaux.

Pour l’instant, YouTube évalue l’intérêt des téléspectateurs et si tout se passe comme prévu, le service appartenant à Google pourrait demander une réduction de 45 % des revenus publicitaires. C’est en fait l’accord de YouTube avec les créateurs de contenu.

Cela semble être une autre poussée de YouTube pour se diversifier. Plus récemment, la plateforme de streaming a conclu un accord avec NFL Sunday Ticket et il sera diffusé sur YouTube TV et YouTube Primetime Channels à partir de cette année. Il commence également à partager ses revenus publicitaires avec les créateurs de YouTube Shorts, ce qui rendrait le service plus lucratif que TikTok.

Source