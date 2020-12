YouTube a annoncé mercredi qu’il commencerait à supprimer le contenu qui allègue à tort que la fraude généralisée a changé le résultat de l’élection présidentielle américaine, en changeant sa position plus pratique sur les vidéos faisant des déclarations similaires.

La mise à jour intervient un jour après la «sphère de sécurité», date limite fixée par la loi américaine pour que les États certifient les résultats de l’élection présidentielle. YouTube a déclaré qu’il commencerait à appliquer la politique conformément à son approche des élections présidentielles américaines historiques.

Les plateformes en ligne ont subi des pressions pour contrôler la désinformation sur les élections sur leurs sites.

YouTube, propriété de Google d’Alphabet Inc, a été largement considéré comme adoptant une approche plus pratique que Facebook Inc et Twitter Inc, qui ont commencé à étiqueter le contenu avec de la désinformation électorale. YouTube étiquette toutes les vidéos liées aux élections.

Le mois dernier, un groupe de sénateurs démocrates a demandé à YouTube de s’engager à supprimer les contenus contenant des informations fausses ou trompeuses sur le résultat des élections de 2020 et le prochain second tour du Sénat en Géorgie.

Après les élections de novembre, Reuters a identifié plusieurs chaînes YouTube qui gagnaient de l’argent grâce aux publicités et aux adhésions qui amplifiaient les accusations démenties de fraude électorale.

YouTube a déclaré mercredi dans un article de blog que depuis septembre, il avait supprimé plus de 8 000 chaînes et des milliers de vidéos trompeuses liées aux élections pour violation de ses politiques existantes. (https://bit.ly/37PCGy0)

La société a déclaré que plus de 70% des recommandations sur des sujets liés aux élections provenaient de sources d’information faisant autorité. YouTube a également déclaré que depuis le jour du scrutin, des panneaux d’information de vérification des faits s’étaient déclenchés plus de 200 000 fois sur les résultats de recherche liés aux élections.