YouTube peut avoir des angles morts de désinformation, selon les chercheurs

Non, la Chine n’a pas travaillé avec les démocrates pour voler les élections de mi-mandat, comme l’ont affirmé certaines personnes sur YouTube. L’Arabie Saoudite non plus.

Mais la situation est difficile à comprendre clairement, ont déclaré plus d’une douzaine de chercheurs dans des entretiens avec le New York Times, car ils ont un accès limité aux données et parce que l’examen des vidéos est un travail chronophage.

“Il est plus facile de faire des recherches avec d’autres formes de contenu”, comme du texte trouvé sur Facebook ou Twitter, a déclaré Jiore Craig, responsable de l’intégrité numérique de l’Institute for Strategic Dialogue, ou ISD, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l’extrémisme et la désinformation. “Cela met YouTube dans une situation où ils s’en tirent plus facilement.”

Alors que Facebook et Twitter sont étroitement surveillés pour la désinformation, YouTube a souvent volé sous le radar, malgré la large influence de la plate-forme vidéo. Il touche plus de deux milliards de personnes et héberge le deuxième moteur de recherche le plus populaire du Web.

YouTube a interdit les vidéos faisant état d’une fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020, mais n’a pas établi de politique comparable pour les mi-mandats, une décision qui a suscité les critiques de certains organismes de surveillance.

“Vous ne construisez pas un système de gicleurs après que le bâtiment est en feu”, a déclaré Angelo Carusone, président de Media Matters for America, une organisation à but non lucratif qui surveille la désinformation conservatrice.