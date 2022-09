YouTube partagera les revenus avec les créateurs de courts métrages alors que TikTok augmente

Neal Mohan, directeur des produits de YouTube, à gauche, avec les stars de YouTube Cassey Ho, au centre, et iJustine, avant deuxième à droite, au Nasdaq le 5 mai 2016.

Alors que YouTube tente de chasser TikTok sur le marché des vidéos courtes, la société appartenant à Google a déclaré qu’elle commencerait à céder une plus grande part des revenus publicitaires aux créateurs populaires.

Neal Mohan, directeur produit de YouTube, a déclaré mardi lors de l’événement annuel des créateurs “Réalisé sur YouTube“, qu’à partir de l’année prochaine, la société paiera une partie des revenus des courts métrages, distribués en fonction des vidéos qui obtiennent le plus de vues.

“C’est la première fois qu’un véritable partage des revenus est proposé pour la vidéo à court terme à grande échelle”, a déclaré Mohan.

On ne sait pas encore à quel point cette opportunité sera lucrative pour les créateurs de courts métrages, car YouTube fournit des informations limitées sur les paiements. YouTube a déclaré que chaque mois, il regrouperait les revenus publicitaires de Shorts. Sur cette somme, un pourcentage non divulgué est alloué aux créateurs, et YouTube leur versera 45 % de ce montant.

Les créateurs populaires peuvent depuis longtemps gagner de l’argent sur le site principal de YouTube en diffusant des publicités dans leurs vidéos et en conservant une partie des revenus. Google a lancé le programme de partenariat YouTube (YPP) en 2007 pour permettre que cela se produise.

Jusqu’à présent, le seul moyen de gagner de l’argent avec Shorts était par le biais d’un fonds Shorts de 100 millions de dollars lancé l’année dernière.

“À partir du début de 2023, les créateurs axés sur les courts métrages peuvent postuler au YPP en atteignant un seuil de 1 000 abonnés et 10 millions de vues de courts métrages sur 90 jours”, a déclaré YouTube dans un article de blog mardi.

Mohan a déclaré: “Nous avons commencé avec le Shorts Fund comme première étape, mais les fonds des créateurs ne peuvent pas suivre l’incroyable croissance que nous constatons dans les vidéos courtes.”

YouTube ressent la pression de TikTok, qui a gagné des parts de marché en offrant aux gens un moyen de créer de courtes vidéos virales avec de la musique. Au deuxième trimestre, YouTube a connu son taux d’expansion des revenus trimestriels le plus lent depuis qu’Alphabet a commencé à répartir les ventes de l’unité vidéo au quatrième trimestre de 2019. La société a déclaré qu’elle testait des modèles de monétisation pour Shorts, la directrice financière Ruth Porat a déclaré précédemment que YouTube était contestée par les changements de comportement des consommateurs qui ont favorisé les vidéos courtes.

Dans le nouveau modèle de partage des revenus sur les courts métrages, les créateurs recevront le même montant d’argent, que leurs vidéos incluent ou non de la musique protégée par des droits d’auteur, ce qui oblige YouTube à payer des frais de licence.

“Cela nous permet de supprimer toutes les complexités traditionnelles liées aux licences musicales”, a déclaré Mohan.

Les créateurs de vidéos YouTube réguliers tirent 55 % de leurs revenus des annonces diffusées avant ou pendant leurs vidéos. Dans Shorts, les annonces ne sont pas associées à des vidéos spécifiques, mais sont diffusées entre les vidéos et dans les flux Shorts.

Mohan a déclaré que Shorts comptait 30 milliards de vues quotidiennes et 1,5 milliard de téléspectateurs connectés par mois, ce qui est inchangé par rapport aux chiffres partagés par la société en avril.

