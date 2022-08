YouTube nomme Mary Ellen Coe au poste de directrice commerciale, suite au départ de Robert Kyncl

Le dirigeant de longue date de YouTube, Robert Kyncl, a annoncé lundi qu’il quittait la plate-forme de vidéo sociale dominante aux États-Unis après plus de 12 ans dans l’entreprise.

La présidente des solutions client mondiales de Google, Mary Ellen Coe, assumera le rôle de directrice commerciale de YouTube à partir de début octobre, a confirmé la société. Kyncl restera temporairement sur YouTube pour aider à la transition.

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a remercié Kyncl sur Twitter lundi.

“Nous devons une grande partie de notre croissance et de notre impact à votre leadership”, a écrit Wojcicki. “Je suis ravi d’accueillir Mary Ellen Coe en tant que nouvelle CBO de YT. La carrière de Mary Ellen chez Google a été consacrée à rendre les partenaires plus performants et je sais qu’elle fera de même pour les créateurs, les partenaires et les utilisateurs @Youtube!”

Variété signalé pour la première fois sur les changements de direction chez YouTube.

Kyncl a rejoint la plate-forme vidéo de Google après près de huit ans en tant que vice-président du contenu chez Netflix au troisième trimestre de 2010.

Variety a rapporté que Wojcicki avait envoyé lundi une note interne aux employés de YouTube notant que sous sa direction, “YouTube a forgé de nouvelles relations et partenariats dans la musique, les médias traditionnels et la technologie”, tout en payant “plus de 30 milliards de dollars aux créateurs, artistes et entreprises de médias dans les 3 dernières années.”

L’expérience de Kyncl chez Netflix et YouTube a fait de lui une source incontournable pour les dirigeants des médias traditionnels, y compris l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, qui ont fait la transition de leurs activités pour se concentrer sur les services de streaming directs aux consommateurs.

La CBO entrante Mary Ellen Coe est présidente des solutions client mondiales de Google depuis début 2017 et travaille chez Google depuis 2012. Avant son mandat chez le géant de la recherche, elle était associée chez McKinsey.

Elle a également siégé aux conseils d’administration de la société multinationale de soins de santé Merck et de l’entreprise d’épicerie Whole Foods Markets avant son acquisition par Amazon.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.