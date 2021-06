YouTube n’est plus le méchant de la musique

Youtube est depuis longtemps le service musical le plus populaire au monde. Ce qui a changé, c’est que YouTube n’est plus le Dark Vador de l’industrie musicale.

Les abonnements seront toujours un passe-temps pour YouTube, mais les chiffres montrent que même un concert parallèle pour l’entreprise peut être énorme. Et il a acheté la paix en faisant pleuvoir certaines de ces richesses sur ceux qui sont derrière la musique. Les maisons de disques et autres puissances de l’industrie « n’aiment toujours pas YouTube », Lucas Shaw, un journaliste de Bloomberg News, a écrit cette semaine. « Mais ils ne le détestent plus. »

Avance rapide jusqu’à la semaine dernière, lorsque YouTube divulgué qu’il a versé plus de 4 milliards de dollars aux sociétés de musique, aux musiciens et aux auteurs-compositeurs l’année précédente. Cela est venu de l’argent de la publicité et de quelque chose que l’industrie a toujours voulu et qu’il obtient maintenant – une part de l’activité d’abonnement étonnamment importante de YouTube. (Les abonnements YouTube incluent une version sans publicité du site et un service de type Spotify pour regarder des vidéos musicales sans publicité.)

La plupart du temps, YouTube gagnait de l’argent aux musiciens, aux auteurs-compositeurs et aux maisons de disques à la manière de Google : il vendait des publicités dans ou à côté des vidéos liées à la musique et partageait l’argent avec les personnes et les entreprises derrière les chansons. Les courtiers en énergie de l’industrie dit que c’était des cacahuètes.

Le revirement de YouTube peut également montrer que se plaindre fonctionne. L’industrie de la musique a un bilan assez réussi en choisissant un ennemi public n ° 1 – Pandora pendant un certain temps, Spotify, YouTube et plus récemment des applications comme TIC Tac et Tic – et l’intimider publiquement ou jouer une entreprise riche contre une autre pour obtenir plus d’argent ou quelque chose d’autre qu’ils voulaient.

Ce n’est plus au tour de YouTube sur la sellette, mais je ne sais pas si c’est pour de bon. Mark Mulligan, un analyste et consultant de l’industrie musicale, et mon collègue Ben Sisario m’ont dit que certains des mêmes vieux reproches bouillonnent sous la surface. Les joueurs puissants de la musique pensent toujours que YouTube paie beaucoup trop peu par clic par rapport à d’autres services de musique numérique. Et ils craignent que YouTube dévalorise les chansons partout car il ne fait pas assez pour arrêter les versions piratées.

Mais peut-être que YouTube a montré qu’il est possible pour les entreprises numériques à la fois de bouleverser une industrie et de la renforcer. C’est une rareté. Pensez au ressentiment que de nombreux organismes de presse et sites Web ont à l’égard de Facebook et de Google, à la dépendance difficile des restaurants à l’égard des applications de livraison de nourriture et aux mariages difficiles de Netflix avec des sociétés de divertissement. Peut-être que le temps et l’argent peuvent apporter une certaine paix.