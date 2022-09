YouTube ne divulguera pas le pourcentage de revenus publicitaires qu’il prévoit de réserver aux créateurs de courts métrages

Lorsqu’on lui a demandé quel pourcentage des revenus publicitaires des courts métrages appartiendrait à ce groupe de créateurs, un porte-parole de YouTube n’a pas répondu à la question. Lorsqu’il a été pressé dans un e-mail de suivi, le porte-parole a répondu: “Nous n’avons pas plus de détails à partager au-delà de ce qui est ici”, se référant à un article de blog par YouTube annonçant le nouveau plan, qui ne divulgue pas non plus ces informations.

En bref, il est difficile d’évaluer à quel point l’offre de YouTube est transformatrice et à quel point elle sera attrayante pour les TikTokkers.

Certes, la décision de l’entreprise sera presque certainement une amélioration par rapport à ce qui a longtemps été proposé aux créateurs de Shorts et à ce qui est actuellement proposé aux TikTokkers. Ces dernières années, les deux plates-formes ont utilisé le même modèle de paiement : les fonds des créateurs, qui sont détachés des revenus publicitaires et sont des cuves statiques d’argent fournies par la plate-forme à répartir entre les personnes qui créent du contenu particulièrement engageant. Mais à mesure qu’une plate-forme se développe, ce montant ne suit pas nécessairement le rythme, même si de plus en plus d’yeux regardent et que de plus en plus de nouveaux créateurs réclament une part du gâteau. Cela signifie qu’en tant que plate-forme comme TikTok prospère, les créateurs qui alimentent cette augmentation gagnent en réalité moins. (Les représentants de TikTok n’ont pas répondu à une demande de commentaire du MIT Technology Review.)