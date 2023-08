YouTube Music pour Wear OS reçoit une nouvelle mise à jour déroutante

YouTube Music for Wear OS vient de recevoir une nouvelle mise à jour et c’est un peu mitigé. Il résout un problème de longue date lors de la navigation dans les albums, mais il introduit également une solution intéressante à l’ordre de lecture, pour le moins.

La nouvelle version 6.15 vous permet désormais de parcourir les pistes individuelles d’un album et ajoute une pochette d’album floue en arrière-plan. Le premier était auparavant impossible et vous ne pouviez lire qu’un album entier et vous étiez obligé de sauter chaque piste manuellement jusqu’à ce que vous trouviez la bonne.









La nouvelle interface

Et bien que ce changement soit plus que bienvenu, Google a eu l’idée la plus étrange de remplacer le bouton de lecture par défaut par le bouton de lecture aléatoire lors de l’ouverture d’un album. De plus, lorsque vous appuyez sur une chanson spécifique dans l’album, la suivante dans la file d’attente est complètement aléatoire. L’application démarre simplement une radio de chanson. Vous en obtenez, vous en perdez, semble-t-il.

