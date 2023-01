YouTube Music ouvre la salle d’écoute avec un abonnement gratuit d’un an en échange de commentaires

Les développeurs de YouTube Music ont annoncé une nouvelle salle d’écoute – une chaîne Discord permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur les fonctionnalités d’accès anticipé. Tout le monde peut postuler et devra répondre à un questionnaire sur son type musical et son abonnement de choix. Les exigences sont que vous devez être un amateur de musique, donner des commentaires réguliers par le biais de conversations et de sondages, et utiliser YouTube Music comme service de streaming audio principal pendant un an (bien que vous soyez libre de continuer à utiliser un autre service en même temps) .

Si elle est acceptée, cette année est gratuite dans le cadre du programme, et vous bénéficierez d’un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités et “une chance d’avoir un impact sur l’avenir de YouTube Music”.

Les candidats sont priés de ne partager aucune information, ni de prendre des captures d’écran, des photos ou d’enregistrer quoi que ce soit de Listening Room. YouTube Music contactera les candidats approuvés en février.

Source | Via