YouTube Music obtient un contrôle de commutation d’appareil incroyable

Dans le cadre d’Android 13, Google a étendu la prise en charge des appareils pour le sélecteur de sortie audio que vous voyez apparaître lorsque vous essayez de changer le média en cours de lecture de votre téléphone vers un autre appareil. Cette semaine, les gens commencent enfin à voir cette expansion via YouTube Music (et peut-être aussi YouTube), ce qui facilite plus que jamais l’envoi de vos morceaux à tous les appareils de votre maison.

Avant Android 13, ce commutateur était essentiellement limité aux appareils locaux, comme votre téléphone actuel ou un appareil Bluetooth connecté. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le sélecteur de sortie de l’appareil dans une notification audio en cours, votre liste d’options pour envoyer de l’audio est toujours courte. Avec autant d’appareils équipés de Cast potentiellement à proximité, le manque de prise en charge de Cast semblait être une grande idée manquante. Maintenant qu’Android 13 existe depuis un certain temps, Google change cela d’abord via des applications YouTube, comme YouTube Music (via @MishaalRahman).

Maintenant, en supposant que vous ayez un appareil sur Android 13 et que vous ayez accès à ce sélecteur via YouTube Music, vous appuyez sur le bouton du sélecteur d’appareil dans votre zone de notification, puis faites l’expérience d’une fenêtre contextuelle qui devrait répertorier tous vos appareils disponibles. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, le mien affiche désormais tous les appareils pouvant recevoir un Cast, des écrans Nest Hub aux haut-parleurs Google Home. Pour être clair, je parle du bouton “Ce téléphone” que vous pouvez voir dans l’image en haut de cet article, dans la notification YouTube Music en cours.

Pourquoi est-ce si important de le souligner ? Si vous avez une maison pleine de cibles Cast ou que vous diffusez souvent de l’audio ou de la vidéo dans des lieux, vous savez qu’il peut être pénible d’avoir à ouvrir complètement une application pour trouver le bouton Cast en premier. Avec ce changement (ou une prise en charge supplémentaire), vous pouvez changer d’appareil Cast sans même déverrouiller votre téléphone – vous pouvez le faire directement depuis l’écran de verrouillage.

Malheureusement, les développeurs d’applications doivent l’intégrer à leurs applications pour que cela fonctionne. En d’autres termes, non, cela ne fonctionne pas sur Spotify lorsqu’il vit dans votre nuance de notification et que vous lisez la liste “Vos meilleures chansons 2022”. Pour l’instant, nous ne voyons cela que dans YouTube Music, alors que certains prétendent que c’est également dans l’application YouTube habituelle.

Tout le monde voit ça ? Sinon, mettez à jour ci-dessous.

Lien Google Play: Musique Youtube