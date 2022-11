YouTube Music et Premium atteignent plus de 80 millions d’abonnés

YoutubeLes services Music et Premium de ‘s ont atteint 80 millions d’abonnés payants dans le monde en septembre, a déclaré le responsable mondial de la musique de l’entreprise. Lyor Cohen a déclaré mercredi. Le nombre comprend des essais, mais représente une augmentation substantielle par rapport à la barre des 50 millions atteinte en septembre 2021.

À titre de comparaison, Spotify a signalé 195 millions d’abonnés payants – y compris ceux qui ont testé le service – à la fin du mois de septembre, et il a prédit que ses abonnements payants éclipseront 200 millions d’ici la fin de l’année.

YouTube est la plus grande source de vidéo en ligne au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels. Malgré son ampleur massive, le service de musique de YouTube a eu du mal pendant des années à percer, car il a subi plus d’une transformation. Signalant maintenant une croissance dynamique de 30 millions de nouveaux membres en un an, les offres de YouTube – un service de musique de type Spotify et une vente incitative à un package Premium débloquent des avantages supplémentaires sur YouTube lui-même – semblent atteindre un rythme fulgurant.

Cohen a vanté les collaborations internationales de la plateforme avec des entreprises telles que Samsung, Vodafone et SoftBank pour étendre la portée des services. Il a également noté comment l’ajout de fonctionnalités telles que les afterparties et les diffusions en direct exclusives à YouTube Premium a contribué à le rendre plus attrayant pour les utilisateurs. Et en incitant les fans à s’engager dans des sessions d’écoute prolongées ou à télécharger du contenu, Cohen a déclaré que le service leur avait permis de profiter plus facilement de leur expérience.

Un abonnement premium YouTube Music coûte 10 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser et de télécharger de la musique sans publicité. Sa fonction de lecture en arrière-plan vous permet d’écouter de la musique tout en utilisant d’autres applications ou lorsque votre écran est éteint. YouTube Premium inclut un accès sans publicité à la plate-forme vidéo, YouTube Music et YouTube Originals, avec la possibilité de télécharger ou d’utiliser la lecture en arrière-plan pour les vidéos et la musique. Un abonnement coûte 12 $ par mois, mais vous pouvez vous inscrire pour un étudiant ou régime familial.