YouTube Music améliore l’expérience utilisateur grâce à des filtres de playlist basés sur les émotions

Source de l’image : FICHIER Youtube

YouTube met à niveau son application Musique avec une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer les expériences émotionnelles des utilisateurs. La prochaine fonctionnalité de filtre d’humeur permettra aux utilisateurs de découvrir et de diffuser de la musique adaptée à leur humeur actuelle. Alors que YouTube a introduit des sections telles que Entraînement, Concentration, Relax, Commute, Energise et Podcasts en 2020, les rapports suggèrent que des filtres d’humeur supplémentaires seront bientôt inclus.

L’un des ajouts notables est le filtre « Cry », qui organisera une liste de lecture appelée « Sad Songs Supermix ». Cette liste de lecture est conçue pour offrir un réconfort et un lien émotionnel avec la musique aux utilisateurs qui pourraient se sentir déprimés.

D’autres filtres d’ambiance devraient rejoindre la gamme, notamment Romance, Party, Feel Good et Sleep. Chaque filtre présentera des listes de lecture personnalisées pour correspondre à l’état émotionnel de l’utilisateur. Ces listes de lecture peuvent être trouvées dans l’application YouTube Music sous « Mixées pour vous » et « Depuis votre bibliothèque ».

L’introduction de ces nouveaux filtres d’humeur se ferait via un déploiement côté serveur. Actuellement, la version Web de YouTube Music offre l’accès aux quatre nouveaux filtres, à l’exclusion de « Cry ». Cependant, il est prévu que « Cry » et les filtres restants soient bientôt disponibles, avec une expansion rapide sur les applications Web et mobiles.

La dernière mise à jour de YouTube Music remonte à 2021, lorsque le filtre d’ambiance « Energise » a été introduit, ainsi que la disponibilité du filtre d’ambiance sur l’application Web. Ces derniers ajouts portent le nombre total de filtres d’ambiance à onze, offrant une amélioration significative à l’expérience utilisateur de YouTube Music. Il est important de noter que l’application YouTube principale dispose déjà de nombreux filtres et sujets qui ajustent dynamiquement le flux d’accueil.

Dans un développement distinct, YouTube a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Échantillons », un flux personnalisé de courts segments de vidéoclips visant à aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles musiques. Samples exploite la vaste bibliothèque de vidéos musicales de YouTube Music pour fournir un flux constant de nouveau contenu. Les utilisateurs peuvent effectuer diverses actions avec chaque échantillon, comme ajouter des chansons à leurs collections, les partager avec des amis, créer des listes de lecture, démarrer de nouvelles stations de radio, etc. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un moyen dynamique d’explorer et d’interagir avec la musique, tout en offrant aux artistes une plate-forme unique pour se connecter avec leurs fans et créer une communauté sur YouTube.

Pour les artistes, l’onglet Samples offre une nouvelle façon d’atteindre de nouveaux fans et de créer une communauté sur YouTube, élargissant ainsi les offres de la plateforme en matière de découverte et de plaisir musical.

