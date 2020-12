YouTube Music a commencé à ajouter une section « Chansons de l’année » qui comprend les meilleurs succès de 2020. Cette section comprend également la liste de lecture « Mon examen de l’année 2020 » qui présente les chansons que l’utilisateur a répertoriées le plus cette année. La section Chansons de l’année est divisée en diverses listes de lecture telles que Top Hip Hop 2020, Top Metal 2020, Top Pop 2020, Top Indie 2020 et Top Country 2020, basées sur les chansons que les utilisateurs du monde entier ont le plus écoutées en 2020. Récemment, Spotify et Apple avaient publié la liste des meilleures chansons de sa plate-forme qui offre un aperçu des habitudes d’écoute de ses utilisateurs au cours des 11 derniers mois.

Chaque liste de lecture des chansons de l’année sur YouTube Music comprend environ 50 titres et met également en évidence sa durée totale. Il semble que les chansons de chaque liste de lecture sont répertoriées dans un ordre chronologique en fonction du nombre d’heures que les utilisateurs les ont écoutées. La playlist Top Hip Hop 2020 présente des titres tels que Circles de Post Malone, Say So de Doja Cat, The Box de Roddy Ricch, Savage Remix de Megan Thee Stallion et Rockstar de DaBaby en collaboration avec Roddy Ricch. De même, la liste de lecture Top Metal 2020 comprend des chansons comme Straight to Hell d’Ozzy Osbourne, Inside Out de Five Finger Death Punch et Memento Mori de Lamb Of God.

Les listes de lecture des chansons de l’année sont accessibles via le client Web YouTube Music et les applications pour Android et iOS. Cependant, la liste de lecture My 2020 Year in Review ne peut pas être partagée avec d’autres utilisateurs. Pendant ce temps, Spotify a lancé son 2020 Wrapped plus tôt cette semaine pour permettre aux utilisateurs de récapituler leur historique d’écoute pour l’année. Apple Music propose également Replay qui présente une collection des artistes, chansons et albums les plus joués. Notamment, YouTube, propriété de Google, avait précédemment annoncé que la société ne publierait pas sa vidéo «Rewind» pour 2020. YouTube avait annoncé la décision en novembre, affirmant que 2020 avait été une année «différente» et qu’elle ne sentez-vous bien de continuer si ce n’était pas le cas.