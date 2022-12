YouTube met à jour ses outils de section de commentaires pour lutter contre le spam, les bots et les abus

Dans son dernier article de blog, YouTube nous fait le point sur la manière dont se déroule sa lutte contre le spam, les bots et le langage abusif et présente de nouveaux outils mis à jour pour résoudre les problèmes avec plus de succès. Dans sa déclaration, YouTube affirme que ce sont les principales préoccupations des créateurs de contenu d’aujourd’hui et qu’il en a fait une priorité.

L’un des principaux changements est la détection améliorée du spam dans la section des commentaires. L’équipe de développeurs a travaillé dur pour améliorer la détection automatisée des spams et a pu se débarrasser de 1,1 milliard de commentaires de spam au cours du premier semestre de cette année. Mais les spammeurs s’adaptent et c’est pourquoi YouTube utilise des modèles d’apprentissage automatique qui s’adaptent et s’y attaquent plus efficacement. Il en va de même pour la détection automatisée dans la section de chat en direct pendant les flux en direct.

En ce qui concerne les commentaires offensants d’utilisateurs humains réels, YouTube introduit un avertissement de suppression et des délais d’attente. Le système avertira les utilisateurs lorsque leurs commentaires vont à l’encontre des directives de la communauté et supprimera leurs commentaires et si le même utilisateur continue à laisser des commentaires abusifs, il recevra une interdiction de 24 heures. Les tests internes montrent que ces systèmes en place réduisent les récidivistes.

Un autre changement mineur mais important concerne les créateurs. Désormais, le système donnera une estimation approximative du moment où une vidéo nouvellement téléchargée terminera son traitement et sera disponible en pleine résolution, que ce soit en 1080p, 2160p ou 4320p.

