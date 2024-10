YouTube lance une minuterie de mise en veille pour tout le monde et ajoute un réglage précis de la vitesse de lecture

YouTube bénéficie de nouvelles améliorations, apparemment basées sur les commentaires des utilisateurs. Tout d’abord, la vitesse de lecture affinée vous permettra de la modifier par incréments de 0,05 (contre 0,25 maintenant). D’ailleurs, le maximum est toujours de 2x.

YouTube étend également sa minuterie de mise en veille à tous les utilisateurs, ce qui fonctionne exactement comme prévu. Vous pouvez régler la minuterie pour arrêter la lecture dans 10, 15, 20, 30 ou 45 minutes, dans une heure ou à la fin de la vidéo en cours. Ceci était auparavant disponible pour les utilisateurs Premium.

La navigation en mode paysage sera améliorée sur iOS plus tard cette année, et le mini-lecteur intégré à l’application est désormais redimensionnable et mobile. Vous pouvez créer des listes de lecture collaboratives et concevoir vos propres miniatures personnalisées pour celles-ci, soit en utilisant vos propres photos, soit en faisant appel à l’IA générative. Plus tard cette année, vous pourrez également voter pour des vidéos figurant dans des playlists.

Les badges arrivent sur les applications YouTube et YouTube Music sur les appareils mobiles, en commençant par quelques-uns seulement : être l’un des premiers membres payants d’une chaîne, ou la personne qui répond correctement aux quiz, par exemple.

Enfin, YouTube sur votre téléviseur prend une allure plus « cinématographique », quoi que cela signifie. Attendez-vous à de nouvelles touches de rose et « d’autres touches légères qui ajoutent du dynamisme au YouTube que vous connaissez et aimez », indique le service. Lorsque vous visitez la page d’une chaîne sur votre téléviseur, la lecture d’une vidéo commence automatiquement pour vous donner un aperçu du contenu du créateur.

Source