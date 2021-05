YouTube lance un fonds de 100 millions de dollars pour développer ses concurrents TikTok

Carsten Rehder / alliance de photos via Getty Images

YouTube a annoncé mardi un fonds de 100 millions de dollars qui paiera les créateurs les plus populaires sur son concurrent naissant de TikTok, Shorts.

« Le Shorts Fund n’est que la première étape de notre parcours pour créer un modèle de monétisation à long terme pour les shorts sur YouTube », a déclaré la société dans un article de blog. YouTube a ajouté que le fonds sera lancé dans les mois à venir.

Le fonds intervient alors que YouTube, propriété de Google, tente de développer sa base d’utilisateurs et de créateurs pour son produit vidéo de forme courte, qui est la réponse de la société aux concurrents des réseaux sociaux mobiles comme TikTok, Snap et Instagram’s Reels. YouTube est le dernier à utiliser un fonds de création désigné pour essayer de courtiser les influenceurs sur sa plate-forme mobile.

Dans son rapport sur les résultats du premier trimestre, Alphabet, la société mère de Google, a déclaré que YouTube avait généré 6,01 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours du trimestre. Cela représente près de 50% d’une année à l’autre par rapport à 4 milliards de dollars.

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société que Shorts enregistrait 6,5 milliards de vues par jour dans le monde. La société a refusé de fournir des statistiques plus récentes pour les bases d’utilisateurs mondiales et américaines. YouTube a lancé Shorts à tous les utilisateurs américains plus tôt ce mois-ci, après avoir été lancé en version bêta au début de l’année.

La société a annoncé qu’elle distribuerait le fonds des créateurs de 100 millions de dollars à partir des mois à venir et jusqu’en 2022.

Tout le monde est éligible pour participer au fonds en créant des courts métrages « uniques » qui « ravissent la communauté YouTube », selon l’article du blog. YouTube a déclaré qu’il atteindrait chaque mois des milliers de créateurs qui ont reçu le plus d’engagement et de vues. Il demandera également à ces créateurs de partager leurs commentaires sur la plate-forme.

Un porte-parole de la société a refusé de partager des détails sur le montant que les créateurs peuvent gagner ou sur les mesures qui détermineront qui sera payé, et a déclaré que la société publierait plus d’informations dans les mois à venir.

YouTube a déclaré que les créateurs éligibles n’étaient pas obligés de faire partie de son programme de partenariat, son programme existant qui permet aux créateurs de monétiser leurs vidéos YouTube.

Regarde maintenant: Comment YouTube domine la vidéo sur Internet